Kadınlarda daha sık görülüyor; yüksek topuklu ayakkabılara dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, halluks valgus hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ayakta birçok sağlık sorununun meydana geldiğini belirten Op. Dr. Akdağcık, "Halluks valgus genetik olarak ayaktaki başparmak ve ikinci parmak arasındaki açının fazlalığına bağlı oluşmaktadır. Başparmağın diğer parmaklara doğru yaklaşarak keskin bir açı oluşturması ve dışardan bakınca bu açının çıkıntı olarak görülmesi olarak tanımlanır" dedi.

YÜRÜRKEN AĞRI YAŞANABİLİR

Op. Dr. Akdağcık, halluks valgusun sadece görüntüde bozukluk oluşturmakla kalmadığının altını çizerek, "Hastanın yürürken ayaklarında ağrı yaşamasına, ayakkabı giyerken rahat edememelerine sebep olabilir. Hatta şişlik oluşabilir ve bu şişlik sonucu kapalı ayakkabı dahi giyilemeyebilir. Terlik gibi açık ayakkabılarla daha rahat etseler de oluşan görüntü sebebiyle konforun ciddi oranda bozulduğunu görüyoruz. Ayakta oluşturduğu çıkıntı ve bu çıkıntının ayakkabıda sıkışması sonucu bazı sorunlar oluşturabilir. Bunlara ciltte kızarıklık, ağrı ve ödem örnek olarak verilebilir" ifadelerini kullandı.

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Bu hastalığın oluşmasında çok büyük oranda genetik faktörlerin etkisi bulunmaktadır diyen Op. Dr. Akdağcık, halluks valgus tanısı alan bireylerin çoğunda ailesinde aynı tanı öyküsünün olduğunu belirtti.