Kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri! Erken teşhis için...

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya, rahim ağzı kanseri için uyarıda bulundu. Çankaya, "Rahim ağzı kanserleri kadın kanserleri arasında dördüncü sırada yer almakta. Rahim ağzı kanserinden korunma stratejilerinde ilk aşamamız aşıdır. İkinci aşamamız taramadır. Üçüncü aşamamız ise tedavidir. O yüzden tarama testlerimizi ihmal etmemiz gerekiyor. Sağlıklı kadın sağlıklı toplumun direğidir. Bir kadının ruhsal ve fiziksel iyilik hali sağlık hali sadece kendisini değil genel toplum refahını önemli ölçüde etkilemektedir. Rahim ağzı kanser taramalarına gelecek olursak, smear taramaları ilk cinsel aktifliğin başlamasından bir yıl sonrasından itibaren 21-65 yaşları arasında üç yıla bir alınır. Eğer HPV testi ile beraber alınıyorsa ki biz bu teste biz kotest diyoruz beraber uygulanınca, 30 yaşından sonra beş yılda bir alınması yeterlidir. 65 yaşı geçmiş hastalar üç tane smear sonucu normal ise artık taramadan çıkarlar ve ilk tarama 21 yaşında cinsel aktifliğin üstünden bir yıl geçtikten sonra başlamalıdır" dedi.





"SMEAR TESTİNİ NERELERDE VEREBİLİRİZ?"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya açıklamasının devamında, "Smear testini Kadın Doğum Polikliniklerinde normal muayeneye geldiğinizde verebileceğiniz gibi Sağlık Bakanlığının KETEM Merkezlerinde ücretsiz olarak verebilmektesiniz. Aynı zamanda bunlar için Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezine KETEM taramaları için başvurabileceğiniz gibi KETEM'in ücretsiz arabaları Mobil KETEM Arabaları da sizin bulunduğunuz ilçeye, köye, kasabaya düzenli aralıklarla gelmektedir. Bunun zamanını öğrenip ihmal etmeden mutlaka tarama testlerinizi yaptırın. Meme ve kolorektal taramalarınızı da KETEM'lerde yaptırabilirsiniz. Kansere karşı elimizde büyük bir güç var, bu gücü keşfedelim ve kullanalım" dedi.