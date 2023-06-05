Kadınlarda kısırlık sebebi! Bu enfeksiyona dikkat

Vajina ve vulvada oluşan vajinal mantarın kaşıntı ve akıntıya sebep olduğunu belirten Op. Dr. Akgün, "Hastalığın diğer belirtileri yoğun beyaz peynirimsi bir akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, vajinal hassasiyet ve idrarda yanma olarak sıralayabiliriz" dedi.





"STRES DE BU VAJİNAL MANTARI TETİKLEYEBİLİYOR"

Hastalığına nedenlerine değinen Op. Dr. Habibe Radiye Akgün, stresin günümüzde birçok hastalığı tetiklediği gibi vajinal mantarın da oluşumun da etkili olduğunu vurguladı. Gebeliğin de hastalığın sebepleri arsında yer aldığını söyleyen Op. Dr. Akgün, "Bağışıklığın düşük olması, beslenme bozuklukları, diyabet, adet düzensizlikleri, hormon ilaçları, doğum kontrol ilacı ve antibiyotik kullanmak hastalığa sebep olabilmektedir" ifadelerini kullandı.