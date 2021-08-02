Kadınlardaki kalp krizinin nedeni bulundu! Bu mineralin eksikliği...

BMJ'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kırılgan kemik hastalığı olarak da bilinen osteoporozu olan 50 ile 80 yaş arasındaki kadınların kalp hastalığına yakalanma riski %79 daha yüksek.

"KALSİYUM EKSİKLİĞİ HEM KEMİK YOĞUNLUĞUNU AZALTIYOR HEM KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR"

Kemiklerin incelmesi ve zayıflaması olarak tanımlanan osteoporoz gelişimine birçok faktörün katkıda bulunduğuna inanılıyor. Önemli bir faktör, kemik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulunduğu ve kırık riskini artırdığı için yaşam boyu kalsiyum tüketimi eksikliğidir.

Bununla birlikte, östrojen seviyelerinin azalması da osteoporoz gelişimi için güçlü bir risk faktörüdür, bu nedenle menopoz çağındaki kadınların bunu geliştirmesi daha olasıdır. Önceki araştırmalar, osteoporozlu kişilerde sıklıkla ateroskleroz, yani plak oluşumu nedeniyle damarların sertleşmesi ve daralması olduğunu göstermiştir. Kısacası, araştırma koşulların bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

"RİSK ERKEKLERDEN %21 DAHA FAZLA"

Ayrıca, bu çalışmanın araştırmacıları, bir kadının kalp hastalığından ölme riskinin, bir erkeğin riskinden sırasıyla %21 ve %15 oranında daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte, bunun gözlemsel bir çalışma olduğuna dikkat etmek önemlidir, bu da yazarların yalnızca bir korelasyon kurdukları ve doğrudan bir neden belirleyemedikleri anlamına gelir.

Yine de bu çalışma, düzenli olarak yeterli miktarda kalsiyum tükettiğinizden emin olmanız için harika bir hatırlatma işlevi görebilir ve bol miktarda bitki bazlı gıda, chia tohumları, lahana ve tofu gibi besinler, kalsiyum içerir.