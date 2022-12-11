“Labioplasti Öncesi ve Sonrasını Ünlü Doktor Op.Dr. Hasan Yıldız Anlattı

Genital estetik ameliyatlarının başında "labioplasti" ameliyatları ve genelde bununla eş zamanlı yapılan "klitoral hudoplasti" operasyonları yer almaktadır.

Labioplasti ameliyatı







Labioplasti ameliyatı ortalama 20-30 dakika süren bir ameliyattır. Ameliyat lokal veya genel anestezi ile yapılabilmektedir. Ameliyattan 1-2 gün sonra hasta normal hayatına ve işine dönebilmektedir.

Laboplasti ameliyatı hangi durumlarda yapılır;



İç dudakların normalden büyük olması

İç dudakların boylarının farklı olması

İç dudakların büyük olması nedeniyle dar giyecekler ve tayt, mayo v.b giyilmesinde problem olması

Doğum vb. nedenlerde iç dudaklarda yırtık oluşması, şeklinin düzensiz olması

İç dudakların ilişki sırasında katlanması veya ağrıya neden olması



Neden bazı kişilerde iç dudaklar normalden büyüktür?



İç dudakların normalden iri ve geniş olması genelde doğuştan gelen bir durumdur. Özellikle ergenlik döneminde hormonal etki ile birlikte artmaktadır. Bu durumun aslında bir hastalık olmadığını, yalnızca kişiden kişiye değişen anatomik (yapısal) bir varyasyon olduğunu da söyleyebiliriz.

Diğer taraftan bazı kişilerde kronik tahriş olma (mantar enfeksiyonu, kaşıntı veya sürtünme gibi), ırsi (genetik) nedenlere bağlı olarak iç dudaklar normalden daha iri, geniş yüzeyli, kırışık ve sarkık olabilir. Hormonal nedenler arasında androjen hormonu alınması da labial hipertrofi sebebidir.

Dudakların çekilmesi ve yapılan doğumlar da iç dudkalarda sarkma ve genişlemelere neden olabilir. Ayrıca ilerleyen yaşlarda aynı tüm vücudumuzun cilt dokusunda olduğu gibi iç dudaklarda da sarkma, saçaklanma ve kırışıklıklar artabilir.

Yine hormonal nedenlere bağlı genital iç dudaklarda renk koyulaşmaları ve esmerleşmeler de ortaya çıkabilir.



Labioplastiden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?







Operasyondan sonra mutlaka doktorun verdiği ilaçlar, talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Operasyondan sonra bölgeye özel bir pansuman yapılmasına gerek yoktur. Bölgenin temizliği, temiz ve ılık bir su ile yapılmalıdır. Bölgenin kuru tutulmasına dikkat edilmelidir.

Operasyondan 3 gün sonra banyo yapılabilir. Ancak banyo ayakta yapılmalıdır.

Operasyondan sonraki 1 ay boyunca deniz ve havuz yasaktır.

Operasyondan 1 ay sonra cinsel ilişkide bulunulabilir.

"İlandır"