Meme kanseri belirtilerine dikkat!

Kanser aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Kontrolsüz çoğalan hücreler için tedavi süreci başlatılmazsa, hızla çoğalan hücreler vücuda yayılırlar. Bu durumda hücrelerin yayıldığı organa göre ek problemler oluşmaya başlar. Meme kanseri koltuk altına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere, beyne ve diğer organlara yayılabilir. Erken tanı, tedavide başarı oranını arttıran en önemli faktördür.
MEME KANSERİ BELİRTİLERİ
Meme kanseri belirtileri olarak sıralayacağımız belirtilerin birçoğu iyi huylu meme hastalıklarında da görülebilir. Bu nedenle bu tür belirtiler sizleri korkutmamalı fakat zaman kaybetmeden genel cerrahi uzmanına muayene olmanızı sağlamalı.
MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER
Kadın olmak: Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir
Yaş: Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır. Ailede meme kanseri olması (kız kardeş, anne, anneanne, teyze, kızı) riski arttıran durumlardan, bu akrabaların çift taraflı meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri olması riski daha da arttırmakta