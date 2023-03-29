Menopoz sonrası bu belirti kanserin habercisi! Uzmanlar "hafife almayın" diyor

Menopoza girdikten sonra tekrar adet görmenin önemli bir kanser belirtisi olabileceğini vurgulayan uzmanlar bu kişilerin yüzde 20'sinde kansere dönebilen lezyonlar tespir edildiğini söylüyor. Bu nedenle durumun ciddiye alınması gerektiğini söyleyen kadın hastalıkları uzmanları, özellikle bir yılı geçen sürenin üzerinden tekrar kanaması olan kadınların “yeniden adet gördüğünü” düşünüp oyalanmamaları ve hemen bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

İHA Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:08 PAYLAŞ ABONE OL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Peritanolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, 1 yılı geçen bir süre içerisinde adet görmeyen kadınların menopoz döneminin başladığını belirterek, yeniden başlayan kanamaların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini vurguladı. Kumru, kendi yaptığı çalışmaların, menopoz sonrası kanamaların yüzde 20'sinin kanser ya da kanser öncülü lezyonlar içerebildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.





"Menopoz döneminde hiçbir akıntı olmaz"

Kadınların adet dönemi dışındaki tüm kanamaların ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Kadınlar genellikle menopoz sonrası kanamalarında yeniden adet gördüklerini düşünüyor. Oysa menopoz, rahim içinin tamamen suskunlaştığı, hiçbir akıntının olmadığı bir dönemdir. Doğası gereği östrojen hormonunun vücutta azaldığı, adetin tamamen bittiği bir dönemdir. Dolayısıyla kanama ya da herhangi bir akıntı durumunda oyalanmadan bir hekime başvurmaları son derece önemli. Çünkü, erken teşhis ve tedavi fırsatını kaçırmamak gerekir" diye konuştu.