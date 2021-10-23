Menopozu geciktirmek imkansız değil: Bu besin şifa oluyor

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, diyet ve menopoz arasındaki bağlantıyı incelediler ve Journal of Epidemiology and Community Health'de yayınlanan yeni bir çalışma, belirli gıda gruplarının tüketiminin menopozun başladığı yaşı etkileyebileceğini ortaya koydu. İşte beslenme sisteminin hayatınızı nasıl değiştirdiğine dair gerçekler…

MENOPOZ İÇİN DOĞAL BİR BAŞLANGIÇ

Araştırmacılar, yaşları 35 ile 69 arasında olan 14.150'den fazla İngiliz kadınla anket yaptı. Üreme geçmişi hakkında demografik bilgiler, kilo geçmişi ve fiziksel aktivite ile ilgili ayrıntılı bilgiler topladılar. Ayrıca dört yıl sonra, menopoza başlayan kadınların diyetlerini değerlendiren bir takip anketi uygulandı.

Verilerin analizi, yüksek miktarda sağlıklı gıda alımının - özellikle yağlı balıklar ve bezelye ve yeşil fasulye gibi taze baklagiller - daha geç başlayan bir menopoz süreciyle ilişkili olduğunu gösterdi. Hatta önemli miktarda yağlı balık yiyenler neredeyse üç yıllık bir gecikme yaşadılar. Öte yandan, fazla miktarda işlenmiş şeker, makarna ve pirinç tüketenler daha erken bir başlangıç yapma eğilimindeydiler ve menopoz bukişilerde çoğu kişiden yaklaşık 1 1/2 yıl önce başladı.

Araştırmanın sonucunda bazı gıda gruplarının (yağlı balık, taze baklagiller, rafine makarna ve pirinç) ve belirli besin maddelerinin, doğal menopoz yaşını bireysel olarak öngördüğünü ortaya koydu.