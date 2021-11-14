Menopozu geciktirmek imkansız değil: Bu besinler şifa oluyor

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, diyet ve menopoz arasındaki bağlantıyı incelediler ve Journal of Epidemiology and Community Health'de yayınlanan yeni bir çalışma, belirli gıda gruplarının tüketiminin menopozun başladığı yaşı etkileyebileceğini ortaya koydu. İşte beslenme sisteminin hayatınızı nasıl değiştirdiğine dair gerçekler…
MENOPOZ İÇİN DOĞAL BİR BAŞLANGIÇ
Araştırmacılar, yaşları 35 ile 69 arasında olan 14.150'den fazla İngiliz kadınla anket yaptı. Üreme geçmişi hakkında demografik bilgiler, kilo geçmişi ve fiziksel aktivite ile ilgili ayrıntılı bilgiler topladılar. Ayrıca dört yıl sonra, menopoza başlayan kadınların diyetlerini değerlendiren bir takip anketi uygulandı.
Verilerin analizi, yüksek miktarda sağlıklı gıda alımının - özellikle yağlı balıklar ve bezelye ve yeşil fasulye gibi taze baklagiller - daha geç başlayan bir menopoz süreciyle ilişkili olduğunu gösterdi. Hatta önemli miktarda yağlı balık yiyenler neredeyse üç yıllık bir gecikme yaşadılar. Öte yandan, fazla miktarda işlenmiş şeker, makarna ve pirinç tüketenler daha erken bir başlangıç yapma eğilimindeydiler ve menopoz bukişilerde çoğu kişiden yaklaşık 1 1/2 yıl önce başladı.
Araştırmanın sonucunda bazı gıda gruplarının (yağlı balık, taze baklagiller, rafine makarna ve pirinç) ve belirli besin maddelerinin, doğal menopoz yaşını bireysel olarak öngördüğünü ortaya koydu.
ERKEN MENOPOZUN RİSKLERİ
Çalışmanın ortak yazarı, Leeds'teki Gıda Bilimi ve Beslenme Okulu'nda beslenme epidemiyolojisi ve halk sağlığı profesörü olan Dr.Janet Cade, gıdanın menopoz başlangıcını nasıl etkilediğini anlamanın özellikle risk altında veya ailede menopozla ilgili komplikasyon öyküsü olan kadınlar için son derece değerli olduğunu belirtiyor.
Daha önceki birçok çalışma yaş ile doğal menopozun başlangıcı arasındaki ilişkiyi araştırmış olsa da bu araştırma, diyet ile doğal menopoz yaşı arasındaki ilişkiye özel olarak bakan ilk çalışma. Bu nedenle bulgular oldukça önemli. Çünkü hem erken hem de geç menopoz başlangıcı belirli risklerle ilişkilendirilmiştir. Erken menopoz, düşük kemik yoğunluğu, artmış kardiyovasküler hastalık riski ve osteoporoz ile bağlantılıdır. Bu nedenle menopozu geciktirmek için doğru beslenmenin hayati bir konu olduğu da ortaya konuyor.
HANGİ BESİN NASIL ETKİLİYOR?
Bir teori, hem yağlı balıklarda hem de baklagillerde bulunan ve yumurtalık foliküler atrezisini veya bozulmasını azaltmada önemli bir rol oynayan antioksidan özelliklerin, menopozun gecikmesine katkıda bulunuyor olabileceğidir.
Uzmanlar, bu çalışmanın kadınların beslenmenin hormonal sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olmak için doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Araştırma, yediklerimizin sağlığımız ve sıhhatimiz üzerinde muazzam bir etkisi olabileceğini kanıtlayan çok sayıda kanıta ekliyor.