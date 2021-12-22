PKOS hastaları dikkat! Hamile kalmak için en doğru yaşı uzman isim açıkladı

Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınların %5-12 sinde görülebilen, özellikle ovulasyon bozukluğu (yumurtlama bozukluğu) ve klinik veya laboratuvar hiperandrojenizm (androjen hormon miktarının fazlalığı ve bununla ilişkili klinik durumlar) ile kendini gösteren, klinik bir durumdur. Bununla birlikte kadın infertilitesinin de başta gelen sebeplerindendir. Peki bu süreçte neler yapılması gerekir, nasıl bir tedavi ve tanı yöntemi izlenir ve hamile kalmak isteyen PKOS'lu kadınlar için nasıl bir yol izlenir sorularının cevabını, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İsmail Kaya verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 15:02

PKOS tanısında genellikle 2003 yılında Rotterdam'da bu konuda uzman bilim insanlarının yaptığı toplantı sonrasında açıklanan Rotterdam kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre aşağıda bahsedeceğim 3 kriterden en az iki tanesinin bulunması PKOS tanısı konuşulmasını sağlar ancak yine bahsedeceğimiz benzer klinik durumlara sebep olan hormonal veya diğer hastalıkların dışlanmasını da gerektirir. Bu kriterler; Seyrek adet olma veya adet olamama şeklinde olan adet düzensizliği

Laboratuar olarak androjen hormon düzeylerinin fazlalığı veya bu fazlalığın klinik olarak etkilerinin görülmesi. Bu klinik etkilere başlıca erkek tipi saç dökülmesi, hirsutizm dediğimiz kıllanma artışının olması ve sivilcelenme sayılabilir

Ultrasonografi ile bakıldığında kadınların yumurtalıklarında polikistik over görüntüsünün olması yani her yumurtalıkta 1 cm den küçük follikul dediğimiz gelişimini tamamlamamış yumurta sayısının 12 den fazla olması.

Bir kadında bu sayılan kriterlerden en az iki tanesinin bulunması PKOS tanısının koyulmasını sağlarken (benzer klinik durumlara sebep olan hastalıklar dışlanarak), sayılan kriterlerin ikili ve üçlü kombinasyonları şeklinde farklı fenotipler yani farklı klinik yansımaları da tanımlanmıştır. Ancak bu kriterlerden sadece birine sahip olmak PKOS demek değildir. Bazen hastalarımız yapılan ultrasonografilerinde polikistik görünümün olduğu söylenmesi ile PKOS tanısı aldıklarını düşünüp tedirgin olabilmektedirler. PKOS tanısı için bahsedilen klinik durumların hem laboratuvar hem de fizik muayene ile Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarınca detaylı şekilde araştırılması gerekmektedir. PCOS NEDEN VE NASIL ORTAYA ÇIKAR? PKOS un nedeni tam olarak bilinmemektedir. Tek bir nedeni olan bir hastalık değildir. Kanıtlar hem kalıtsal hem de kalıtsal olmayan faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan karmaşık bir durum olduğunu bildirmektedir. PKOS'un bir hastalık değil, birden çok olası etiyolojiyi yansıtan bir sendrom olduğunu akılda tutmak gerekir. Beyinde hormon salgılayarak vücudumuzdaki birçok organın görevlerini etkileyen hipotalamus ve hipofiz bezinden yumurtalıkta yumurta gelişimini, fonksiyonunu ve yumurtlamayı sağlayan hormonların salgılanma sıklığındaki değişiklikler ile yumurta gelişimi ve yumurtlama bozulmaktadır. Bu etkiler aynı zamanda yumurtalıklardan erkeklik hormonu da denilen androjenlerin fazla salgılanmasına yol açmaktadır. Hem yumurtlamanın bozulması hem de bu anormal salgılanan hormonların etkileri ile bahsedilen klinik durumlar ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte PKOS'lu kadınların büyük çoğunluğunda diyabet hastalarına benzer şekilde insülin direnci de bulunmaktadır. Bu insülin direncinin etkisi ile artan insülin seviyeleri hem üretilen androjen miktarını arttırmakta hem de mevcut androjenlerin klinik olarak etkisini arttırmaktadır. Ayrıca obezitenin de insülin direncine olan olumsuz etkisini de mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Hekimler olarak başvuran kadınlara PKOS ile ilgili açıklamalar yaparken ve tedavileri planlanırken obezite ve kilo kontrolü ile ilgili bilgiler verip önerilerde bulunuyoruz.

PKOS'U OLANLAR İÇİN HAMİLE KALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN VE YAŞ ARALIĞI NEDİR? PKOS kadın infertilitesinin en sık nedenlerinden biridir. PKOS nedeniyle takip edilen kadınlara infertilite hakkında hekimler tarafından bilgi verilmelidir. Bu konuda ilgili uzman dışında verilen bilgiler yanlış anlaşılmalara yol açabilmektedir. Bazen hastalarımız 'hayatta hiç çocuk sahibi olamayacağım söylendi' diyerek büyük bir panik ve korku ile başvurmaktadır. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. PKOS kadın infertilitesinin sık sebeplerinden biri olmakla birlikte PKOS nedeniyle takip edilip kendiliğinden gebe kalanlar kadınların da olduğunu unutmamak gerekir. Gebelik için en doğru zaman için danışmanlık alan kadınların ve çiftlerin özelinde düşünerek karar vermek gerekir. Çiftler tabi ki sosyal olarak istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuğa sahip olmak isteyeceklerdir. Onlara PKOS un başta yumurtlama bozukluğu yaparak infertiliteye sebep olabileceği bilgisi verilmelidir. Normal şartlarda çocuk isteği olan bir kadında 35 yaş altında bir yıl, 35 yaş üzerinde ise 6 ay korunmasız ilişki sonrası gebelik elde edilmezse infertilite araştırmalarına başlanılması gerekir. PKOS nedeniyle takip edilen hastalarda ise tanı kriterlerinden biri olan yumurtlama bozukluğunun olup olmadığı araştırılmalı ve eğer yumurtlama bozukluğu varsa bu bekleme süreleri daha da kısa tutularak gerekli tedavilere başlanması önerilmektedir. Ayrıca gebelik planlanırken PKOS'a eşlik edebilen obezite, diyabet gibi durumlarda olası bir gebelik olumsuz etkileneceği için gebelik öncesi kontrol altına alınması için kadınlar desteklenmelidir.

PCOS NEDEN DOĞURGANLIĞI ETKİLER VE DOĞAL GEBE KALMA OLASILIĞINI DÜŞÜRÜR? PKOS un infertiliteye neden olan en önemli etkisi ovulasyon yani yumurtlama üzerine olan olumsuz etkisinden kaynaklanır. Normal sağlıklı kadınlarda yumurtalıklardan her menstruel siklusta bir adet yumurta seçilir, düzenli salgılanan bu seçilmiş yumurta büyüyerek gelişimini tamamlar ve en son yine hormonların etkisi ile yumurtlama olayı tetiklenerek yumurtlama gerçekleşir. PKOS da ise yumurtalıklarda düzensiz salgılanan hormonlar, fazla androjen üretimi, insülin direnci gibi birçok faktörün etkisi ile etkin bir yumurta seçilmesi, bunun gelişimi ve yumurtlama olayı gerçekleşememektedir. Zaten ultrasonografide biz hekimlerin yumurtalıklarda gördüğümüz çok sayıda küçük kist de bu gelişemeyen yumurtaları yansıtmaktadır. Normalde yumurtalıklardan üretilen östrojen hormonu, yumurtlama ile salgılanması artan progesteron hormonu ile bir denge içinde etkilerini gösterir. Bu etkilerini gösterdikleri en belirgin yer endometrium dediğimiz rahimin iç duvarı yani olası bir gebeliğin gerçekleştiği yerdir. PKOS olan kadınlarda yumurtlama bozukluğuna bağlı olarak progesteron hormonu ile karşılanamamış östrojen hormonu baskınlığı ortaya çıkar ve bu durum endometriumu olumsuz etkileyerek gebeliğin buraya yerleşmesini engelleyebilir. Bununla birlikte androjen fazlalığının da endometrium üzerine olan olumsuz etkisi gebeliğe engel olabilmektedir.Bütün bunlara ek olarak PKOS lu bir kadında gebelik meydana geldiğinde düşük, gestasyonel diyabet (gebelikte ortaya çıkan ve gebelikten sonra geçen diyabet hastalığı), erken doğum, preeklampsi (gebelikte ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, gebelik zehirlenmesi) gibi olumsuz gebelik sonuçlarının da arttığı göz önünde bulundurulmalıdır. PCOS'UNUZ VARSA, GEBE KALMA ŞANSINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ? PKOS nedeniyle takip edilen kadınların yaklaşık %50'sinde obezite mevcuttur. Obezite ile mücadele gebelik isteyen PKOS'lu kadınlarda gebelik şansını arttırmak için yapılabilecek ilk şeydir. Mevcut kilonun yüzde 5 inin bile verilmesi metabolik durumda ve ovulasyon yani yumurtlamada iyileşmeleri sağlayabilmektedir. Ayrıca gebelik öncesi bir kadının normal sınırlarda bir vücut kitle indeksine sahip olması (VKİ 18.5 kg/m2- 25kg/m2) olumsuz gebelik sonuçlarına karşı da koruma sağlayacaktır. Tabii ki kilo verilmesi ve obezite ile mücadele söylenilmesi kolay ancak uygulaması çok zor bir durumdur. Köklü bir hayat tarzı değişikliği gerektirir. Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi (karbonhidrat ve yağdan fakir diyet), günlük toplam alınan kalori miktarının azaltılması, düzenli spor ve egzersiz yapılması ile başlanabilir. Bireysel ve sosyal olarak bu mücadeleyi veremeyenlerin sağlık profesyonellerinden, diyetisyenlerden destek alması teşvik edilmelidir. Alternatif tıp yöntemleri olarak bazı bitkisel ekstrelerin bu amaçla ülkemizde uygulandığını görmekteyiz. Ancak bu yöntemlerin ve ekstrelerin gebelik eldesinde kanıtlanmış bir etkisi olmamakla birlikte bazı hastalarda olumsuz etkilere de yol açabilmektedir.