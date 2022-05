Polikistik over sendromunun doğurganlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Nitekim doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur Aslında sanki yumurtalıklarda çıkarılması gereken bir kist varmış gibi yanlış bir algıya neden olan isimlendirmesinin aksine 2-10 mm arası yumurtaların izlendiği, adet seyrekliğinin ya da özellikle orta hatta kıllanma fazlalığının eşlik ettiği bir belirtiler topluluğudur. Tam nedeni halen bilinmeyen hormonal ve metabolik bir hastalıktır. Asla hayatı kısaltan bir hastalık olmadığını da vurgulamak gerekir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Polikistik over sendromu hastalarının yüzde 80'inde az önce belirttiğimiz gibi yumurtalıklarda çok sayıda görülen ve bazen 'kist' diye yanlış adlandırılan küçük yumurtaların sayısında artış vardır. Ancak özellikle 35 yaşın altında ve hatta 20'li yaşlardan önce bu durum zaten fizyolojik olarak çok sık izlendiği için asla tek başına bir tanı kriteri değildir. Yani tekrar vurgulamak gerekirse diğer belirtiler olmadan sadece çok sayıda yumurta görmek, hele ki genç kızlarda asla tanı için tek başına yeterli değildir. Diğer iki tanı kriterleri de yumurtlamanın olmaması veya seyrek olmasına bağlı adet seyrekliği ve orta hatta erkek tipi kıllanma artışı veya erkeklik hormonlarının artışıdır.

Tanı için bu 3 tanı kriterinden en az 2 tanesinin varlığı şarttır bizim için. Bazen hastalar ve açıkçası bazen profesyonel anlamda atlanan 4. ve en az diğerleri kadar önemli bir diğer tanıda bu belirtilere yol açabilecek diğer hastalıkların dışlanmasıdır. Bunların başlıca olanları; tiroid hastalıkları, süt hormonun fazla salgılanmasına bağlı durumlar ve böbrek üstünde salınan bazı hormonların aşırı üretimidir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Polikistik over sendromundaki bazı mekanizmalar açıklanmış olsa da sebep olan bütün etkenler tamamen netleşmemiştir. Polikistik over sendromu ile ilgili genlerin bulunması konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca aslında sürecin daha anne rahminde iken başladığına dairde kuvvetli kanıtlar vardır. Hastalık genellikle adet düzensizliği (daha çok seyrek adet görme şeklinde), sivilce, yağlı cilt, kıllanma ve infertilite (kısırlık) gibi belirtilere yol açar. Polikistik over hastalarında artmış kolestrol, trigliserid, LDL görülür. Hastalarda insülin direnci artmıştır. Her ne kadar kesin başlatan sebebi bilemesek de şunu net olarak bilmekteyiz, kilo alınması tüm belirtilerde ve metabolik- hormonal belirteçlerde kötüleşmeye yol açmaktadır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Polikistik over hastalarında tedavideki amaç hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Kesin nedeni bilinmediğinden hastalığı tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ama kilo kontrolü ve yaşam tarzı değişiklikleri ile normal vücut ağırlığına gelmeyi sağlamak, androjen hormonlarının seviyesini düşürmek ve tüylenmeyi azaltmak, gebelik istemi varsa bunu sağlamak öncelikli hedeflerdir. Ayrıca bu hastalarda kronik anovulasyona (yumurtlama bozukluğu) bağlı endometrium (rahmin iç tabakası) sürekli östrojen hormonuna maruz kalır ve bu da endometrium kanseri riskini artırır, tedavi amaçlarından birisi de bunu önlemektir.

GEBELİK ŞANSI ARTIRILABİLİR Mİ?

Kilolu hastalarda diyet ve egzersizler sayesinde kilo kaybı ile yumurtlama fonksiyonları ve dolayısı ile adet düzeni normale dönebilmektedir, gebelik şansı artabilmekte ve diğer sağlıklı kadınların başarı oranlarını yakalayabilmektedir. Kilo verilmesi ile gebe kalamayan kadınlarda ağızdan alınan basit haplardan, tüp bebeğe kadar uzanan çok farklı tedavi seçeneği mevcuttur. Bunların hangi hastada kullanılması gerektiği konusunda mutlaka konusunda uzman ve merkezlerle görüşmek yapmak gereklidir. Yanlış ilaç ve tedavi seçimi hem gebeliğe kadar giden süreci uzatabilir hem de çoğul gebelik gibi istenmeyen durumlarla karşı kalmaya neden olabilir.

Polikistik over sendromu hastalarında artık daha nadir uygulanabilecek bir diğer yöntemde cerrahi laparoskopik ovaryan drillingdir. Drilling operasyonunda yumurtalıklara 4-5 adet delik açılır. Bunda da amaç yumurtalıklardan bazı erkeklik hormon üretimlerini azaltmak ve yüzeyden yumurtlamayı engelleyen birtakım kaskatları devre dışı bırakarak tekrar yumurtlama düzenini sağlamak ve bu sayede gebelik şansını artırmaktır.

Çocuk istemeyen hastalarda en çok kullanılan tedavi seçeneklerinden birisi doğum kontrol hapları ve progesteron hormonlarıdır. Doğum kontrol hapları bu hastalarda tüylenme şikayetini kontrol altına almak amacıyla da kullanılabilir. Ancak net etkileri için en az 1 yıl hatta 2 yıl düzenli kullanılmaları gerekmektedir. Bu haplar aynı zamanda kullanan kadınları hiç kullanmamış kadınlara göre yumurtalık, rahim ve barsak kanserine karşı koruyuculukta sağlamaktadır. Ancak hastanın kullanmasında bir kontrendikasyon oluğu olmadığını kontrol etmek için yine konusunda uzman hekimlere ulaşmak önemlidir.