Polistik over sendromu olan hastalara şeker uyarısı

ZENGİN LİFLİ YİYECEKLERLE BESLENİN

Polikistik over sendromu hastalarına çeşitlilik sağlayacakları salatalara öğünlerinde yer vermeyi öneren Dyt. Hilal Yazıcı, "Her gün bir tabak pişmiş sebze yemeği tüketin. Şeker oranı düşük meyvelerden günde 2-3 adet kabuklu olarak tüketin. Omega-3'ten zengin beslenin. Haftada en az 1-2 gün balık tüketin. Balığı kızartmayın. Bitkisel Omega-3 kaynağı olan ceviz, keten tohumu gibi besinleri beslenmenize dâhil edin. Doymuş yağ asitlerinden ve kolesterolden fakir beslenin. Kırmızı et tüketiminin haftada 3-4 günle sınırlandırılması gerekiyor. Her gün 1 yumurta tüketin ancak kızartmayın. Tereyağ, iç yağ, kuyruk yağ yerine bitkisel yağlar olan zeytin yağ, fındık yağı, ceviz yağı kullanın. Vitamin - mineral değerlerinizi kontrol edin. C, E vitaminleri, Beta karoten, çinko, bakır, selenyum, koenzim Q10 (ubikinon), folik asit destekleri polikistik over sendromu üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır "dedi.