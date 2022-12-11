Publicis Groupe'tan ezberbozan yeni yıl dileği

Publicis Groupe Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Lévy ve Publicis Groupe CEO'su Arthur Sadoun yeni yıl videosunda, HPV kaynaklı kanser konusuna özel bir konuğun katkısıyla dikkat çekti.

6 Aralık 2022, Paris– Publicis, 2022 yılında elde ettiği başarıları kutladığı yeni yıl videosunu yayınladı. Bu sene bir ilke imza atılarak, video HPV (Human Papilloma Virus) virüsü konusunda farkındalık yaratma konusu düşünülerek hazırlandı. Publicis Groupe'un 2023 Dilekleri videosu Prodigious ortaklığında, Le Truc tarafından çekildi.





Tüm yetişkinlerin %80'inin hayatlarının bir noktasında HPV'ye yakalandıkları gerçeğine rağmen, bu virüse bağlı kanser türleri uzun bir zamandır konuşulmuyor ve göz ardı ediliyor. Buna bağlı olarak, bu kanser türleri yaygın hale gelmiş ve sessiz bir katile dönüşmüş durumda. Bu konu, Publicis Groupe CEO'su Arthur Sadoun'a bu sene içinde HPV kaynaklı kanser teşhisi konulması ve tedavi edilmesi sebebiyle özellikle kişisel bir noktada konumlanıyor. HPV, yüksek derecede koruyuculuğu olan aşının varolmasına rağmen, hem kadın hem de erkeklerde önemli seviyede artış gözlenen kanser türlerinin oluşmasıyla ilişkili. Bazı ülkeler virüse karşı önlem almak amacıyla özellikle gençlerin aşılanmasını en büyük öncelikleri arasına almışken, henüz hala toplumun çok büyük bir bölümü bu konuda düşük seviyede bir farkındalıkta.

Maurice ve Arthur'un bu seneki yeni yıl mesajına HPV virüsü kaynaklı kanser tedavisi görmüş özel bir konuk dahil oluyor, Publicis'teki çalışanları, bu dileklerin ulaştığı herkesi kendilerini ve sevdiklerini bu önlenebilir hastalığa karşı korumaya davet ediyor.

Publicis'in bu yılki yeni yıl dileği videosunu linkten izleyebilirsiniz.

HPV Hakkında;





Human papillomavirus (HPV) %100'ü servikal, %90'ı anal ve %60'ı ağız ve yutak kanserleri dahil, birçok farklı türde kansere yol açan sıkça rastlanan bir virus grubudur. %80'i, yetişkin olmak üzere birçok kişi (etnik köken, ırk ve cinsiyetten bağımsız) hayatının bir noktasında HPV'ye maruz kalmakta. HPV birçok işaret ve semptomun varolması sebebiyle çok kolay bulaşmaktadır. Virüsün kendisini tedavi eden bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Virüse karşı korunabilmek için tek güvenilir yöntem, enfeksiyonun en sık rastlanan türlerine karşı koruyuculuğu olan aşılanmadır. Eğitim ve farkındalığı arttırmak adına çalışmak, riski düşürmek adına atılabilecek ilk adım. Ne kadar erken aşılanılırsa, virüse karşı o kadar korunmuş olunmakta. ABD ve Avustralya dahil, bazı ülkelerde aşılanmanın 45 yaşına kadar yapılması mümkün. HPV ve HPV kaynaklı kanserlerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.



"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"