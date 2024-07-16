Rahim ağzı kanseri belirtisine karşı dikkat! Eğer bu renk değişimini görüyorsanız...



"HİJYENİK PEDLERİ SIK SIK DEĞİŞTİRİN VE KISA SÜRELİ KULLANIN"

Özellikle adet döneminde kullanılan hijyenik ped, tampon gibi sentetik materyallerin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Özgü bu sebeple gerekli olan kişisel temizlik ürünlerini mümkün olduğunca kısa süreli kullanmak ve sık aralıklarla değiştirmenin akıntıyı önleme konusunda faydalı olacağını vurguladı. Günlük ve tuvalet sonrası kullanılan temizlik ürünlerinin mümkün oldukça vücut dengesine uygun olması, kokulu ya da katkılı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.



Hemen hemen her kadının hayatının bir döneminde bu durumla karşılaştığından bahseden Doç. Dr. Özgü şunları dile getirdi:

"Kimi zaman sık tekrarlayarak ya da uzun süre devam ederek kadınların hayatını kabusa çevirebilen akıntı için en iyi tedavi önlemleri alarak gelişmesini önlemektir. Eğer bir şekilde anormal akıntı ile karşılaşırsanız vakit geçirmeden doktor kontrolüne gitmek şikayetlerinizin daha ciddi sorunlara yol açmadan erken dönemde çözülebilmesi için fırsat sağlayacaktır."