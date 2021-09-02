Şekerli gıdalar çikolata kistine sebep oluyor!

Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti tanısı alan kadınların şekerli gıdalardan uzak durmaları, bol su içmeleri, domates, balık, baklagiller tüketilmesi önemlidir.

KENDİLİĞİNDEN YOK OLUR MU?

Küçük boyutlarda olan çikolata kistleri hastanın tetikleyecek yiyeceklerden uzak durması, ilaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir.

BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir. Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur.

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Çikolata kisti olan bir hastanın düzenli aralıklarla muayene olması gerekmektedir. 3cm üzerinde olan ve özellikle şiddetli ağrının ve gebelik problemi yaşayan bir kadının tedavisi sadece ameliyattır. Laparoskopik yöntemle ameliyat edilmelidir. Tedavi edilmemesi durumunda çikolata kistinin ilerlemesi ve yayılması durumunda daha ciddi problemlere yol açacaktır.

KRONİK YORGUNLUK

İlerlemiş çikolata kistinde kadınlarda kronik yorgunluk hissi görülmektedir. Dinlenmiş olsa bile hastanın geçmek bilmeyen bir yorgunluk hissi ve yaptığı işlere odaklanamamasına neden olur.

BEL, SIRT, KARIN, KASIK AĞRISI

Çikolata kistinin en büyük şikayetleri arasında adet döngüleri arasında olan şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar pelvik bölgesinde sadece görülmemektedir. Sırt, bel, bacaklarda da çikolata kisti sebebiyle ağrılar yaşanabilir. Bu ağrılar hastaların sosyal hayatlarından geri kalmalarına neden olur.

TUVALETE ÇIKMAK İSTEMEME:

Çikolata kistleri uterus dışındaki organlarda da görülebilir. Barsakları tutmasıyla birlikte hastanın büyük abdestini yaparken yaşayacağı ağrı tuvalete çıkmak istemeyecektir. Mesaneyi tutması nedeniyle idrarını yaparken ağrı ve yanmalar şiddetli ağrıya neden olur.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Yapılan araştırmalarda üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.