Uzman doktor kadın hastalıkları ile ilgili bilgi verdi

"Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı, özellikle gebelerin hastaneye ulaşmalarında problemlere sebep olduğu gibi, son 1 yıl içinde insanlarda gözlemlediğimiz kilo artışı da beraberinde jinekolojik problemleri de karşımıza getirdi" diye belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, en sık karşılaşılan kadın hastalıklarını sıralayarak beslenme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Uzun vadede özellikle kadın hastalıkları açısından ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz?
Dünya çapında ki raporlar, pandeminin kadınların yaşamları üzerindeki sancılı dolaylı etkilerini şimdiden gördüklerini gösteriyor. Şu anda kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar şunlardır:
Buna ek olarak, en çok etkilenen yoksul ve marjinalleşmiş topluluklarla birlikte, pandeminin ekonomik etkileri hakkında önemli raporlar yapılmıştır.
Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı, özellikle gebelerin hastaneye ulaşmalarında problemlere sebep olduğu gibi, son 1 yıl içinde insanlarda gözlemlediğimiz kilo artışı da beraberinde jinekolojik problemleri de karşımıza getirdi.
En sık karşılaşılan kadın hastalığı nedir? Ve genellikle neden kaynaklanır? Beslenmeden kaynaklı bir hastalık oluşumu var mıdır?
Günlük pratikte en sık karşılaştığımız durumların başında akıntı ile karşılaştığımız, vajinal enfeksiyonlar geliyor. Vajina kendini sağlıklı tutmak için doğal salgıları, bağışıklık savunmalarını ve "iyi" bakterileri kullanır. Sağlıklı, dengeli bir beslenme ayrıca enfeksiyonları önleyebilir ve vajinal koşulları iyileştirebilir. Bazı yiyecek ve içecekler, vajinal sağlığı ve vajinal rahatsızlıkların semptomlarını iyileştirebilecek bileşikler içerir. Bunlar probiyotikleri, prebiyotikleri ve fermente edilmiş yiyecek ve içecekleri içerir. Probiyotik takviyeleri mevcuttur, ancak bazı beslenme uzmanları bunları aşağıdaki gibi fermente yiyecek ve içeceklerden almayı önermektedir:
Prebiyotik bileşikler, sağlıklı bakteri popülasyonlarının büyümesini teşvik ederek vajinal pH'ın stabilize edilmesine de yardımcı olabilir. Prebiyotikler açısından zengin besinler şunları içerir :
Rahim ağzı kanseri nedir? Ne gibi belirtileri bulunuyor? Hangi yaştaki kadınları özellikle dikkat etmesi gerekiyor?
Rahim ağzı kanseri kadının rahim ağzını vajinaya bağlayan rahim ağzındaki hücreler değiştiğinde ortaya çıkar. Bu kanser, rahim ağzının daha derin dokularını etkileyebilir ve vücudun diğer bölgelerine (metastaz), sıklıkla akciğerlere, karaciğere, mesaneye, vajinaya ve rektuma yayılabilir. Rahim ağzı kanseri vakalarının çoğu, aşı ile önlenebilen insan papilloma virüsü ( HPV ) enfeksiyonundan kaynaklanır . Rahim ağzı kanseri yavaş büyür, bu nedenle genellikle ciddi sorunlara yol açmadan önce onu bulup tedavi etmek için zaman vardır. Smear testleri ile gelişmiş tarama sayesinde her yıl daha az kadını öldürüyor. 35-44 yaş arası kadınlar en çok bu hastalığa yakalanır. Yeni vakaların % 15'inden fazlası 65 yaşın üzerindeki kadınlarda, özellikle de düzenli olarak tarama yaptırmayanlarda karşılaşılmaktadır.
PCOS (Polikistik over sendromu) nedir? Nasıl belirti gösterir?
Polikistik over sendromu, kadınların düzensiz adet periyotlarına sahip olmasına, akneye (yağlı cilt ve sivilce), fazladan yüz kılı büyümesine veya saç dökülmesine neden olabilecek bir durumdur. Bu hastalık hamile kalmayı da zorlaştırabilir. Ülkemizde ve tüm dünyada çok yaygındır. Tüm kadınların yaklaşık yüzde 5 ila 8'inde PKOS vardır. PKOS'lu kadınların çoğu aşırı kilolu veya obezdir.
PKOS'un belirtileri nelerdir?
Bu konu çok önemli diyerek sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Özellikle aile planlamasını çok önemsiyoruz. Aile planlaması, 20. yüzyılın 10 büyük halk sağlığı başarısından biridir. Aile planlaması hizmetlerinin mevcudiyeti, bireylerin istenen doğum aralığını ve aile büyüklüğünü elde etmelerini sağlar ve bebekler, çocuklar, kadınlar ve aileler için iyileştirilmiş sağlık sonuçlarına katkıda bulunur. İstenmeyen gebelikler, kadınlar tarafından yanlış veya istenmeyen olarak bildirilen gebelikleri içerir. Maalesef net olarak bilemesek de gebeliklerin %25'e yakınının plansız olduğu düşünülmektedir. Kadınlar için istenmeyen gebelikle ilişkili olumsuz sonuçlar şunları içerebilir:
Bütün bunları göz önünde bulundurunca, her yaşta kadınların yıllık kontrollerini ihmal etmemesi, devamlı ve düzenli doktor kontrolünde olmaları çok önem arz etmektedir.