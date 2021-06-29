Uzman doktor kadın hastalıkları ile ilgili bilgi verdi

Pandemiden dolayı evde kalma süreleri uzadı, hareketsizlik arttı, beslenme alışkanlıkları değişti. Birçok kişi sağlığı ile ilgili kontrolleri, hastaneye gitmekten çekindiği için erteledi. Peki uzun vadede kadın hastalıkları açısından ne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, kadın hastalıklarına dair önemli bilgiler verdi.

SABAH İNTERNET Giriş Tarihi: 29.06.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 12:26 ABONE OL PAYLAŞ

"Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı, özellikle gebelerin hastaneye ulaşmalarında problemlere sebep olduğu gibi, son 1 yıl içinde insanlarda gözlemlediğimiz kilo artışı da beraberinde jinekolojik problemleri de karşımıza getirdi" diye belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, en sık karşılaşılan kadın hastalıklarını sıralayarak beslenme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun vadede özellikle kadın hastalıkları açısından ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz? Dünya çapında ki raporlar, pandeminin kadınların yaşamları üzerindeki sancılı dolaylı etkilerini şimdiden gördüklerini gösteriyor. Şu anda kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar şunlardır: Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin kapatılması ve kesilmesi

Seyahat yasakları, kilitlenmeler ve sokağa çıkma yasakları dahil hareket kısıtlamaları

Küresel tedarik zinciri aksaklıkları

Net halk sağlığı bilgisi ve rehberlik eksikliği Buna ek olarak, en çok etkilenen yoksul ve marjinalleşmiş topluluklarla birlikte, pandeminin ekonomik etkileri hakkında önemli raporlar yapılmıştır. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı, özellikle gebelerin hastaneye ulaşmalarında problemlere sebep olduğu gibi, son 1 yıl içinde insanlarda gözlemlediğimiz kilo artışı da beraberinde jinekolojik problemleri de karşımıza getirdi.

En sık karşılaşılan kadın hastalığı nedir? Ve genellikle neden kaynaklanır? Beslenmeden kaynaklı bir hastalık oluşumu var mıdır? Günlük pratikte en sık karşılaştığımız durumların başında akıntı ile karşılaştığımız, vajinal enfeksiyonlar geliyor. Vajina kendini sağlıklı tutmak için doğal salgıları, bağışıklık savunmalarını ve "iyi" bakterileri kullanır. Sağlıklı, dengeli bir beslenme ayrıca enfeksiyonları önleyebilir ve vajinal koşulları iyileştirebilir. Bazı yiyecek ve içecekler, vajinal sağlığı ve vajinal rahatsızlıkların semptomlarını iyileştirebilecek bileşikler içerir. Bunlar probiyotikleri, prebiyotikleri ve fermente edilmiş yiyecek ve içecekleri içerir. Probiyotik takviyeleri mevcuttur, ancak bazı beslenme uzmanları bunları aşağıdaki gibi fermente yiyecek ve içeceklerden almayı önermektedir: Yoğurt ve kefir

Lahana turşusu

Turşu Prebiyotik bileşikler, sağlıklı bakteri popülasyonlarının büyümesini teşvik ederek vajinal pH'ın stabilize edilmesine de yardımcı olabilir. Prebiyotikler açısından zengin besinler şunları içerir : Pırasa ve soğan

Kuşkonmaz ve enginar

Sarımsak

Tam buğday ürünleri

Yulaf

Soya fasulyesi

Muz

Rahim ağzı kanseri nedir? Ne gibi belirtileri bulunuyor? Hangi yaştaki kadınları özellikle dikkat etmesi gerekiyor? Rahim ağzı kanseri kadının rahim ağzını vajinaya bağlayan rahim ağzındaki hücreler değiştiğinde ortaya çıkar. Bu kanser, rahim ağzının daha derin dokularını etkileyebilir ve vücudun diğer bölgelerine (metastaz), sıklıkla akciğerlere, karaciğere, mesaneye, vajinaya ve rektuma yayılabilir. Rahim ağzı kanseri vakalarının çoğu, aşı ile önlenebilen insan papilloma virüsü ( HPV ) enfeksiyonundan kaynaklanır . Rahim ağzı kanseri yavaş büyür, bu nedenle genellikle ciddi sorunlara yol açmadan önce onu bulup tedavi etmek için zaman vardır. Smear testleri ile gelişmiş tarama sayesinde her yıl daha az kadını öldürüyor. 35-44 yaş arası kadınlar en çok bu hastalığa yakalanır. Yeni vakaların % 15'inden fazlası 65 yaşın üzerindeki kadınlarda, özellikle de düzenli olarak tarama yaptırmayanlarda karşılaşılmaktadır.

PCOS (Polikistik over sendromu) nedir? Nasıl belirti gösterir? Polikistik over sendromu, kadınların düzensiz adet periyotlarına sahip olmasına, akneye (yağlı cilt ve sivilce), fazladan yüz kılı büyümesine veya saç dökülmesine neden olabilecek bir durumdur. Bu hastalık hamile kalmayı da zorlaştırabilir. Ülkemizde ve tüm dünyada çok yaygındır. Tüm kadınların yaklaşık yüzde 5 ila 8'inde PKOS vardır. PKOS'lu kadınların çoğu aşırı kilolu veya obezdir. PKOS'un belirtileri nelerdir? Adet düzensizliği, yılda 8 kereden daha az adet görme

Üst dudak, çene, yanak bölgesi, göğüs ve göbek gibi sadece erkeklerde saç uzama eğilimi olan yerlerde kalın, koyu saça benzer kıl çıkması

Kilo alınması ve obezite

Sivilce artışı(ciltte yağlı görünüm)

Saç dökülmesi

Tıbbi yardım olmadan hamile kalmakta sorun yaşama