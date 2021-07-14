Uzman isim açıkladı! Pandemi bitmeden tüp bebek tedavisi mümkün mü?

Koronavirüs salgın süreci, birçok hayatı derinden etkiledi. Bu etkilenenlerden biri de bebek sahibi olmak isteyen çiftler. Fakat bugünlerde aslında endişelerini ortadan kaldıracak güzel haberler geldi. Hamileliğe engel olabilecek sorunların yanı sıra Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Öznur Dündar Akın tüp bebek tedavisi için gerekli olan tüm ayrıntıları bizler için cevapladı. İşte tüm merak edilenler...
PANDEMİ BİTMEDEN TÜP BEBEK TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?
Pandeminin en başlarında tüp bebek tedavilerinin birçoğu ertelendi. Fakat pandeminin uzun süreceğini ön gördükten sonra bu konudaki hem ulusal hem de uluslararası meslek örgütlerinin de tavsiyeleri ile geçen sene yani 2020 Haziran ayından beri Tüp bebek tedavilerimize devam ediyoruz. Yumurta toplama ve transfer öncesinde de Coronavirüs PCR testi yapıyoruz. Bundan sonra aşıların yaygınlaşmasıyla umarım işlerimiz daha da kolaylaşacak ve daha da güvenli olacaktır. Bu dönmede aşı ile ilgili tedavideki çiftlerimizin soruları oluyor. Bu konuyla ilgili gebeliğin ilk 3 ayı dışında bu süreçteki hastalarımızın aşılanması konusunda yapılan çalışmalar bir sakıncası olmadığını gösteriyor.
Bebek isteyen anne adayları sağlıklı bir gebelik geçirmek için hangi besinleri tüketmeli?
Hem anne adayları hem de baba adaylarının sağlıklı ve iyi dengelenmiş bir beslenme planı ile hamile kalması, sağlıklı bir hamilelik geçirmenizi destekleyecektir.
Sağlıklı beslenme, farklı türde besleyici gıdaların bir dengesini içerir. Sağlığınız için su tüketiminiz de çok önemlidir. Günde en az 2 litre su içilmesini mutlaka öneririm. Hamilelik düşünüldüğünde alkol ve sigara mutlaka bırakılmalı, kafein tüketimi de kısıtlanmalıdır. Kafein tüketimini yaklaşık 2 espressoya karşılık gelen günlük maksimum 200 mg'da tutmaya çalışılması gerekir.
MUTLAKA BU BESİNLERİ TÜKETİN
Beslenme önerisi olarak da taze meyve, sebze ve tam tahıllar gibi lif açısından zengin karbonhidratlar tüketin, yağsız süt yerine tam yağlı işlenmemiş, organik süt tercih edin veya her gün bir porsiyon ev yoğurt yiyin. Aldığınız şeker miktarını azaltın. Beyaz sofra şekeri yerine akçaağaç şurubu, bal veya agave özü gibi doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.
HAMİLELİĞE ENGEL OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?
Birçok kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, romatalojik hastalıklar, kadın hastalıkları gebeliğe engel olabilir. Örneğin miyomlar, kistler veya tüplerde olan bozukluklar gebeliği önleyebilir. Bu sebeple gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka gebelik öncesi bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından kontrol edilmesi çok faydalı olacaktır.
DİYAFRAM YÜKSEKLİĞİ ANNE VEYA BEBEK İÇİN RİSK OLUŞTURMAZ
Diyaframın gebelikte yukarı çıkmasının ne bebeğe veya anneye bir risk oluşturmaz çünkü bu fizyolojik ve geçici bir durumdur. Bu durum genellikle gebeliğin son aylarında olur; alınan kiloların, hormonların ve diyafram kasının yüksekliği ile birlikte annede sık ve derin nefes alma, oksijen açlığı, çabuk yorulma gözlenir. Ama aslında bunlar fizyolojik bir korumadır anne adayımız bu değişikliklerle örneğin sık nefes alma sayesinde normal bir insandan daha yüksek oksijen konsantyrasyonuna sahiptir.
HAMİLELİKLE BAZI HASTALIKLAR İYİLEŞİYOR
Evet doğru çünkü gebelik dönemindeki değişen hormonlar neticesinde bir takım hastalıklar daha iyileşirken bir takım hastalıklar daha kötü olabilir. Örneğin endometriozis ve çikolata kistinin medikal tedavisinde ya yalancı gebelik ya da yalancı menapoz oluşturuyoruz. Çikolata kistiyle gebe kalabilen hastaların endometriomalarında belirgin olarak küçülme ve hatta tamamen ortadan kalması sıkça gördüğümüz bir dudumdur. Ama tersine miyomlar gebelikte genelde büyürler. Yine bir takım kalp hastalıklarında gebelikte hiçbir sorun çıkarmazken bazılarında alınan kiloların da etkisi ile kötüleşme gösterebilir.