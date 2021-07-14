Uzman isim açıkladı! Pandemi bitmeden tüp bebek tedavisi mümkün mü?

Koronavirüs salgın süreci , birçok hayatı derinden etkiledi. Bu etkilenenlerden biri de bebek sahibi olmak isteyen çiftler. Fakat bugünlerde aslında endişelerini ortadan kaldıracak güzel haberler geldi. Hamileliğe engel olabilecek sorunların yanı sıra Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Öznur Dündar Akın tüp bebek tedavisi için gerekli olan tüm ayrıntıları bizler için cevapladı. İşte tüm merak edilenler...

PANDEMİ BİTMEDEN TÜP BEBEK TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Pandeminin en başlarında tüp bebek tedavilerinin birçoğu ertelendi. Fakat pandeminin uzun süreceğini ön gördükten sonra bu konudaki hem ulusal hem de uluslararası meslek örgütlerinin de tavsiyeleri ile geçen sene yani 2020 Haziran ayından beri Tüp bebek tedavilerimize devam ediyoruz. Yumurta toplama ve transfer öncesinde de Coronavirüs PCR testi yapıyoruz. Bundan sonra aşıların yaygınlaşmasıyla umarım işlerimiz daha da kolaylaşacak ve daha da güvenli olacaktır. Bu dönmede aşı ile ilgili tedavideki çiftlerimizin soruları oluyor. Bu konuyla ilgili gebeliğin ilk 3 ayı dışında bu süreçteki hastalarımızın aşılanması konusunda yapılan çalışmalar bir sakıncası olmadığını gösteriyor.

Bebek isteyen anne adayları sağlıklı bir gebelik geçirmek için hangi besinleri tüketmeli?

Hem anne adayları hem de baba adaylarının sağlıklı ve iyi dengelenmiş bir beslenme planı ile hamile kalması, sağlıklı bir hamilelik geçirmenizi destekleyecektir.

Sağlıklı beslenme, farklı türde besleyici gıdaların bir dengesini içerir. Sağlığınız için su tüketiminiz de çok önemlidir. Günde en az 2 litre su içilmesini mutlaka öneririm. Hamilelik düşünüldüğünde alkol ve sigara mutlaka bırakılmalı, kafein tüketimi de kısıtlanmalıdır. Kafein tüketimini yaklaşık 2 espressoya karşılık gelen günlük maksimum 200 mg'da tutmaya çalışılması gerekir.