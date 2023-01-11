Uzmanı uyardı! "Ölüme sebep olan bu hastalık tamamen önlenebilir"

Hastalığa neden olan HPV virüsünden korunmak için önlemler almak ve düzenli sağlık kontrolleri ve taramaları yaptırmak, hastalık oluşmadan veya hastalığın erken döneminde belirlenmesi ve tedavide başarıya yardımcı olmaktadır. Rahim ağzı kanserinin diğer risk faktörleri ise çok eşli olmak, cinsel ilişkiye 20 yaşından önce başlamak, sigara içmek, bağışıklık sisteminin zayıf olması, klamidya enfeksiyonu, çok sayıda doğum yapmak, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, A ve C vitamini eksikliğidir" diye konuştu.





"TEDAVİDE BAŞARININ EN ÖNEMLİ ETKENİ HASTALIĞI ERKEN EVREDE YAKALAMAKTIR"

Erken dönemde belirti vermeyebilen bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin semptomlarının bazı farklı hastalıkların belirtileriyle de karıştırılabileceğinin altını çizen Alpay, "Belirtiler ortaya çıkmaya başladığında ise çoğunlukla regl sancıları ya da idrar yolu enfeksiyonları ile karıştırılmaktadır. Geç dönemde ortaya çıkan belirtiler, cinsel ilişki sırasında ya da hemen sonrasında ortaya çıkan kanamalar, kokulu ya da kokusuz akıntılar, pelvis bölgesinde ağrılar, eskisine oranla daha sık idrara çıkma ve idrarı tutamama, idrar yaparken ortaya çıkan yanmalar ve ağrılar, şiddetli ve yoğun kanamalar, regl dönemi dışında ve hatta menopoz döneminde olunmasına rağmen ortaya çıkan kanamalar, duş, cinsel ilişki ya da pelvik muayene sırasında oluşan kanamalar, nedeni bilinmeyen ve geçmeyen sırt ve bel ağrılarıdır. Rahim ağzı kanserinden korunma yöntemleri, HPV aşılamasının yapılması (özellikle 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına), doktor kontrollerini düzenli olarak yaptırın (düzenli PAP SMEAR ve HPV testi), sigara ve tütün ürünleri kullanımından uzak durun, bağışıklık sistemini güçlendirin, cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun, sağlıklı beslenin, obeziteye karşı önlem alın, HPV'ye karşı yüzde 100 koruma sağlamasa da HPV ve diğer cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkları önlemek için cinsel ilişkide kondomla korunma tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.