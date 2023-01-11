Uzmanından uyarı! Sakın bu ayakkabıları giymeyin, ayak kemiklerini çürütüyor



"KAZALARA DA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Yüksek topuklu ayakkabıların yürüyüşü zorlaştırması nedeniyle birçok kadının başına istenmedik kazaların da geldiğini belirten Uz. Dr. Güngör, "Zemini iyi kavrayamadığı için yüksek topuklu ayakkabı giyen hanımlarda daha çok ayak bileği burkulması ve düşmeler yaşanıyor. Bunun yanında uzun süreli kullanıma bağlı aşırı yüklenme ve ayak tabanındaki yağ dokusunun incelmesine bağlı olarak ayak tarak kemiklerinde ve ayak tabanında ağrı oluşur. Bu nedenle topuklu ayakkabı giyiminde hekim olarak ölçünün kaçırılmamasını tavsiye ediyoruz" diyerek kadınların güzel ve şık görünümü düşünürken sağlıklarını da düşünmelerini tavsiye etti.NNNN