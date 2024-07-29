Yaz tatiliniz zehir olmasın! Uzmanı anlattı: Adet geciktirici kullanırken buna dikkat..

Yaz aylarında özellikle tatil planı yapan kadınların sıklıkla merak ettiği konuların başında adet geciktirme yöntemleri geliyor. Konu hakkında konuşan Opr. Dr. Zeynep Banu Erdoğdu, adet geciktirici ilaçların kullanımı ve kullanım esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ayrıca doktor kontolünde kullanılması gerektiğini vurgulayarak yan etkilerinden bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:30 PAYLAŞ ABONE OL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Banu Erdoğdu, tatilde adet erteleme hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yaz tatili planları yaparken kadınların sıklıkla merak ettiği konulardan birinin de adet geciktirme yöntemleri olduğunu dile getiren Opr. Dr. Zeynep Banu Erdoğdu, "Tatil gibi özel zamanlarda tercih edilen adet geciktirme ilaçları, bu süreçte oldukça yardımcı olabilir. Ancak bu ilaçların kullanımı hakkında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır" diye konuştu.



"TATİL, DÜĞÜN GİBİ ÖZEL ZAMANLARDA ADET ERTELEME GEREKEBİLİR"

Adet geciktirme ilaçlarının genellikle hormon içerikli tabletler olduğunu söyleyen Dr. Erdoğdu, "Bu ilaçlar, adet döngüsünü düzenleyen hormonların salınımını kontrol ederek adetin başlamasını ertelemeye yardımcı olur. En sık kullanılan ilaçlar arasında progesteron türevleri bulunmaktadır. Tatil, düğün gibi özel zamanlarda veya aşırı kanama, ağrılı adet gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak adet döneminin ertelenmesi gerekebilir. Bu durumlarda adet geciktirici ilaçlar kullanılır" şeklinde konuştu.