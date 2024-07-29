Yaz tatiliniz zehir olmasın! Uzmanı anlattı: Adet geciktirici kullanırken buna dikkat..

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Banu Erdoğdu, tatilde adet erteleme hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yaz tatili planları yaparken kadınların sıklıkla merak ettiği konulardan birinin de adet geciktirme yöntemleri olduğunu dile getiren Opr. Dr. Zeynep Banu Erdoğdu, "Tatil gibi özel zamanlarda tercih edilen adet geciktirme ilaçları, bu süreçte oldukça yardımcı olabilir. Ancak bu ilaçların kullanımı hakkında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır" diye konuştu.
"TATİL, DÜĞÜN GİBİ ÖZEL ZAMANLARDA ADET ERTELEME GEREKEBİLİR"
Adet geciktirme ilaçlarının genellikle hormon içerikli tabletler olduğunu söyleyen Dr. Erdoğdu, "Bu ilaçlar, adet döngüsünü düzenleyen hormonların salınımını kontrol ederek adetin başlamasını ertelemeye yardımcı olur. En sık kullanılan ilaçlar arasında progesteron türevleri bulunmaktadır. Tatil, düğün gibi özel zamanlarda veya aşırı kanama, ağrılı adet gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak adet döneminin ertelenmesi gerekebilir. Bu durumlarda adet geciktirici ilaçlar kullanılır" şeklinde konuştu.
"ADET GECİKTİRME İLAÇLARININ KULLANIMINDA DOKTOR KONTROLÜ ŞART"
Adet geciktirme ilaçlarının mutlaka bir uzman hekim tarafından önerilmesi ve kontrol altında kullanılması gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Erdoğdu, "İlaçlara adetin başlamasından önce belirli bir süre önce başlanması gerekmektedir. Bu süre ilacın türüne göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca dozaj ve kullanım süresi de yine doktor tarafından belirlenmelidir. Genellikle ilaçların kullanımı 10 gün ila 2 hafta arasında olabilir" dedi.
"NADİREN KAN PIHTILAŞMASI GİBİ CİDDİ YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR"
Adet geciktirme ilaçlarının yan etkilerinin de dikkate alınması gerektiğine değinen Opr. Dr. Erdoğdu, "Baş ağrısı, bulantı ve meme hassasiyeti gibi geçici yan etkiler yaygın olarak görülse de, nadiren kan pıhtılaşması riski gibi ciddi yan etkiler de ortaya çıkabilir. Özellikle hormonal dengesi bozulmuş kişiler, böbrek veya karaciğer sorunu olanlar ve kan pıhtılaşması riski yüksek olanlar adet geciktirici ilaçları kullanmamalıdır" ifadelerini kullandı.
"KİŞİYE ÖZEL BİR YAKLAŞIM ÖNEMLİDİR"
İlacın düzenli ve doktorun önerdiği şekilde kullanılmasının önemine dikkat çeken Opr. Dr. Erdoğdu, "İlaç kullanımının ardından adet döngüsünün düzenli şekilde devam edeceği unutulmamalıdır. Adet geciktirme ilaçları hakkında daha fazla bilgi almak ve kullanımıyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapmak için mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğu için kişiye özel bir yaklaşım önemlidir" şeklinde konuştu.