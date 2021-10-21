Yumurtalık kistleri ne zaman tehlikelidir?

Kist kapalı bir kese gibi yapıdadır. Yumurtalık kistlerinin çoğu küçük ve zararsızdır. En sık üreme yıllarında ortaya çıkarlar, ancak her yaşta ortaya çıkabilirler. Genellikle hiçbir belirti veya semptom yoktur, ancak yumurtalık kistleri bazen ağrıya ve kanamaya neden olabilir. Kistin çapı 5 santimetreden fazlaysa cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

NEDEN OLUŞUR?

İki ana yumurtalık kisti türü vardır: Kistler vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir, bazıları mikroskobik olarak küçük, bazıları çok büyük olabilir. Fonksiyonel yumurtalık kistleri, en yaygın tipidir. Bu zararsız kistler dişinin normal adet döngüsünün bir parçasını oluşturur ve kısa ömürlüdür. Patolojik kistler, bunlar yumurtalıklarda büyüyen kistlerdir; zararsız veya kanserli (malign) olabilirler. Nedenler her tip için farklıdır.

FONKSİYONEL YUMURTALIK KİSTLERİ

İki tip fonksiyonel yumurtalık kisti vardır: Foliküler ve luteal yumurtalık kistleri

Foliküler kistler en sık görülen tiptir. Bir kadının iki yumurtalığı vardır. Yumurta, bir yumurtalıktan rahme doğru hareket eder ve burada sperm tarafından döllenebilir. Yumurta, büyüyen yumurtayı korumak için sıvı içeren folikülde oluşur. Yumurta bırakıldığında, folikül patlar. Bazı durumlarda folikül yumurtayı bıraktıktan sonra ya sıvısını dökmez ve büzülür ya da yumurta bırakmaz. Folikül sıvı ile şişer ve foliküler yumurtalık kisti haline gelir. Bir kist normalde herhangi bir zamanda ortaya çıkar ve normalde birkaç hafta içinde kaybolur.

Luteal yumurtalık kistleri daha az yaygındır. Yumurta serbest bırakıldıktan sonra geride korpus luteum olarak bilinen doku bırakır. Korpus luteum kanla dolduğunda luteal kist gelişebilir. Bu tür kist normalde birkaç ay içinde kaybolur. Ancak bazen bölünerek veya yırtılarak ani ağrı ve iç kanamaya neden olabilir.

PATOLOJİK KİSTLER

İki tip patolojik kist vardır: Dermoid kistler (kistik teratomlar) ve kistadenomlar

Dermoid kistler (kistik teratomlar) genellikle iyi huyludur. Yumurta yapan hücrelerden oluşurlar. Bu kistlerin cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Dermoid kistler, 30 yaş altı kadınlarda en sık görülen patolojik kist türüdür.

Kistadenomlar, yumurtalığın dış kısmını kaplayan hücrelerden gelişen yumurtalık kistleridir. Bazıları kalın, mukus benzeri bir madde ile doldurulurken, diğerleri sulu bir sıvı içerir. Yumurtalık içinde büyümek yerine, kistadenomlar genellikle yumurtalığa bir sap ile bağlanır. Yumurtalık dışında var olarak oldukça büyüyebilirler. Nadiren kanserlidirler, ancak cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir. Kistadenomlar 40 yaş üstü kadınlarda daha sık görülür.

BELİRTİ VE BULGULAR NELERDİR?

Çoğu kist semptomsuzdur. Semptomlar varsa, endometriozis gibi diğer durumlar da benzer semptomlara sahip olduğundan yumurtalık kisti teşhisi için her zaman yararlı değildir.

YUMURTALIK KİSTİ BELİRTİLERİ ŞUNLARI İÇEREBİLİR:

Düzensiz ve muhtemelen ağrılı adet görme, eskisinden daha ağır veya daha hafif olabilir. Pelviste, kalıcı ağrı veya alt sırt ve uyluklara yayılan aralıklı donuk bir ağrı olabilir. Menstrüasyon başlamadan veya bitmeden hemen önce görünebilir. Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan pelvik ağrıdır. Bazı kadınlar cinsel ilişkiden sonra karınlarında ağrı ve rahatsızlık hissedebilir. Bağırsak sorunları, karında şişkinlik, şişme veya ağırlık olabilir.

İdrar sorunları, hormonal anormallikler, göğüslerde hassasiyet ve mide bulantısı gibi bazı belirtiler hamilelik belirtilerine benzeyebilir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavi kişinin yaşı, menopoz süreci, kistin boyutu ve görünümü herhangi bir semptom olup olmadığına bağlı olarak değişir.

Bazen, özellikle kist küçük, fonksiyonel bir kist (2 ila 5 santimetre) ise ve kadın henüz menopoza girmemişse dikkatli bekleme önerilir.

Ultrason taraması, yok olup olmadığını görmek için kisti bir ay kadar sonra kontrol edilir.

Gelecekteki adet döngülerinde yeni kistlerin oluşma riskini azaltmak için doktor doğum kontrol hapları önerebilir. Oral kontraseptifler ayrıca yumurtalık kanseri gelişme riskini de azaltabilir.

Kalıcı kistlerin tedavisi için cerrahi kullanılabilir

Semptomlar varsa, kist büyümeye devam ediyorsa, fonksiyonel kist gibi görünmüyorsa, birkaç adet dönemi boyunca devam ediyorsa ameliyat önerilebilir.

İki tür ameliyat vardır:

Laparoskopi veya anahtar deliği ameliyatı: Cerrah, kisti küçük bir kesiden çıkarmak için çok küçük aletler kullanır. Çoğu durumda, hasta aynı gün eve gidebilir. Bu tip ameliyatlar genellikle doğurganlığı etkilemez ve iyileşme süreleri hızlıdır.

Laparatomi: Kist kanserli ise bu önerilebilir. Kasık saç çizgisinin üst kısmında daha uzun bir kesim yapılır. Kist çıkarılır ve test için laboratuvara gönderilir. Hasta genellikle en az 2 gün hastanede kalır.

Kist kanserli olabilirse, test için biyopsi alınabilir. Sonuç kanserin mevcut olduğunu gösteriyorsa, yumurtalıklar ve rahim gibi daha fazla organ ve dokunun çıkarılması gerekebilir.