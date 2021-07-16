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Lezzeti yüzünden her öğün yemek isteyeceksiniz! Kağıtta patates tost tarifi

Tostun hemen her türlüsü, kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kağıtta tost ise son zamanlarda en çok tercih edilen çeşitlerden biri. Hem pratik hem lezzetli hem de günün her saatinde tüketilebilir.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 15:53
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LEZZETİ YÜZÜNDEN HER ÖĞÜN YEMEK İSTEYECEKSİNİZ! KAĞITTA PATATES TOST TARİFİ

Az malzemeyle maksimum lezzete ulaşmanızı sağlayan bu tarif için ihtiyacınız olan tek şey, tost makinesi ve yağlı kağıt. Her evde bulunan ürünler sayesinde kahvaltı sofralarınızda farklı bir lezzete ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER:

  • 3 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış patates
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL HAZIRLANIR?

Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri derin bir kaba alın.

Üzerin tüm malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tost makinenizi gerekli ısıya kadar ısıtın.

Pişirme kağıdını, tost makinenizin boyutuna göre katlayın ve makinenin içerisine yerleştirin.

Karıştırdığınız malzemeyi kağıdın arasına serin ve tostunuz iyice kızarana kadar tost makinesinde bekletin.

En iyi sonuca ulaşmak için ara ara kontrol edebilirsiniz.




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