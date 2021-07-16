Lezzeti yüzünden her öğün yemek isteyeceksiniz! Kağıtta patates tost tarifi

Az malzemeyle maksimum lezzete ulaşmanızı sağlayan bu tarif için ihtiyacınız olan tek şey, tost makinesi ve yağlı kağıt. Her evde bulunan ürünler sayesinde kahvaltı sofralarınızda farklı bir lezzete ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER:

3 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış patates

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL HAZIRLANIR?

Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri derin bir kaba alın.

Üzerin tüm malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tost makinenizi gerekli ısıya kadar ısıtın.

Pişirme kağıdını, tost makinenizin boyutuna göre katlayın ve makinenin içerisine yerleştirin.

Karıştırdığınız malzemeyi kağıdın arasına serin ve tostunuz iyice kızarana kadar tost makinesinde bekletin.

En iyi sonuca ulaşmak için ara ara kontrol edebilirsiniz.