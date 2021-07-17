Sosisli pizza tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı tuz

1 adet küçük paket yaş maya

5-6 adet sosis

2 çorba kaşığı ketçap

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Unu eleyip ortasını havuz şeklinde açın. İçine yumurta, sıvıyağ, tuz, ılık süt ve mayayı ekleyin. Yoğurup yumuşak bir hamur elde edin ve hamuru dinlenmeye bırakın. Sosisleri yarım parmak kalınlığında doğrayın. Ketçabı bir kaseye alın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurların üzerine fırçayla yumurta sarısı sürün. Sosisleri ketçaba bulayın. Hamurların ortasına bastırarak birer dilim sosis yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.