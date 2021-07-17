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Sosisli pizza tarifi

Sabahları hamur işi severlerin gözdesi olacak sosisli pizza kahvaltı sofralarının aranan lezzeti olacak. Sosisli pizza nasıl yapılır? Yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis lezzetiyle sosisli pizza tarifi...

Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:40
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SOSİSLİ PİZZA TARİFİ...

MALZEMELER

  • 5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet küçük paket yaş maya
  • 5-6 adet sosis
  • 2 çorba kaşığı ketçap
  • 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Unu eleyip ortasını havuz şeklinde açın. İçine yumurta, sıvıyağ, tuz, ılık süt ve mayayı ekleyin. Yoğurup yumuşak bir hamur elde edin ve hamuru dinlenmeye bırakın. Sosisleri yarım parmak kalınlığında doğrayın. Ketçabı bir kaseye alın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurların üzerine fırçayla yumurta sarısı sürün. Sosisleri ketçaba bulayın. Hamurların ortasına bastırarak birer dilim sosis yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

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