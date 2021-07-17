Nefis zeytinli ekmek tarifi...

MALZEMELER

250 gram doğranmış siyah zeytin

4 su bardağı un,

1 su bardağı ılık süt

40 gram yaşmaya,

2 adet kesmeşeker

1 kahve fincanı haşhaş tohumu

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz

1 su bardağı sıvıyağ,

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Unun ortasını havuz şeklinde açın. Süt, Yaş maya ve kesme şeker ilave edip, kesme şeker eriyene dek orta kısmı yavaşça karıştırın. Kenardaki

undan ortaya doğru azar azar un ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Streç filmle kaplayıp 15 dakika mayalanmaya bırakın. Streç filmi çıkarıp, zeytin ve ceviz ilave ederek yavaş yavaş yoğurun. Üzerini kapatıp kabarana dek dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, sıvı yağa batırarak yuvarlak şekil verin. Isıya dayanıklı orta boy yuvarlak bir kaba yerleştirin. Üzerine haşhaş tohumu serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.