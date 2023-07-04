Doğal güzelliğinizi ortaya çıkaracak formül! Bu yaz makyajına herkes hayran kalacak

Göz Makyajı: Hafif yaz makyajında doğal ve hafif bir göz makyajı tercih edebilirsiniz. Hafif bir kahverengi veya bronz far ile göz kapaklarınıza hafifçe renk verebilirsiniz. Ardından, kirpiklerinizi kıvırıp suya dayanıklı bir maskara uygulayarak gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz.

Dudaklar: Yaz aylarında dudaklarda hafif ve doğal tonlar tercih edebilirsiniz. Nötr bir dudak balmı veya hafif bir renkte dudak parlatıcısı kullanarak dudaklarınızı nemlendirebilir ve doğal bir parlaklık elde edebilirsiniz.