En iyi göz makyajının sırrını veriyoruz! Farı bu şekilde kullandığınızda…

Far, farklı renk tonları ve pigment oranları ile gözlerinizde istediğiniz etkiyi oluşturabileceğiniz en önemi makyaj malzemelerinden biri. Farklı tonları bir araya getirmek, önemli olsa da aslında göz makyajını dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı bulunuyor. İşte o adımlar…

BİRDEN FAZLA FIRÇAYI UYGUN ŞEKİLDE KULLANIN

Far uygulamasını tek fırça ile mi yapıyorsunuz? Aslında göz altları, göz pınarları ve göz kapağı farklı kalınlık ve alana sahip olduğu için farklı fırçaları kullanmanız, daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Bu sayede karıştırma veya rengi uygulama esnasında gözünüzdeki en iyi dokunuşları tamamlayabilirsiniz. Bu nedenle uygun birkaç fırçayı bir arada kullanmak, en doğru sonucu almanızı sağlar.

FARLARI GÖZ RENGİNİZE GÖRE SEÇİN

Özellikle göz renginizi tamamlayan renklerin yanı sıra gözlerinizle tamamen kontrast oluşturacak renkler arasında tercih edebilirsiniz. Örneğin; kahverengi bir göz için sonbahar tonlarında bir makyaj yapmak adına hafif sedefli tonlar ve bej tonlarındaki farların uyumlu bir birlikteliğini oluşturabilirsiniz. Kontrast için ise göz renginizin tam zıttı bir rengi tercih edebilirsiniz. Bu sayede ister hafif ister çarpıcı bir makyajı rahatlıkla yapabilirsiniz.

GÖZ ŞEKLİNİZDEN EMİN OLUN

Yuvarlak, badem veya hafif çekik… Tüm farklı göz yapıları için farklı bir göz makyajı uygulaması gerekecektir. Bu nedenle öncelikle göz yapınızı tespit etmek, daha kolay renk seçimi ve uygulama alanı sağlayacaktır.

KARIŞTIRMA İŞLEMİNİ DİKKATLİ YAPIN

Farklı renkleri bir arada uygulamak genellikle çok daha hoş görünen sonuçlara ulaşsa da doğru uygulamamak, bir o kadar kötü görünüme neden olabiliyor. Bu nedenle keskin çizgiler yerine renklerin birbiri ile uyumlu bir geçişini sağlamak için karıştırma işleminde doğru fırçayı kullanmanızın yanı sıra karıştırmanız gereken noktayı da iyi tespit etmeniz gerekiyor.