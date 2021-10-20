Her zaman vakit var: Dakikalar içinde profesyonel makyajın 5 hızlı adımı

BB ve CC KREM UYGULAMASI

Makyaj çantanızda bir BB kreminiz varsa, fondötene ihtiyacınız olmaz çünkü BB kremler de nem ve SPF ile bir arada sunulur. Cildinizin nem seviyesini dengelemek ve cildinize eşit bir ton vermek için fondöten yerine BB kremi tüm yüzünüze uygulayın. Bu hafif BB kapatıcılık formülü, günlük kullanım için idealdir, çünkü hem fondötene benzer şekilde cilt tonunuzu eşitler hem de fondötenden farklı olarak pürüzlü bir görünümü engeller veya ince çizgilere dolmadan çizgisiz bir yüz sunar.