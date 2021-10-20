Her zaman vakit var: Dakikalar içinde profesyonel makyajın 5 hızlı adımı

Hızlı bir makyaj yapmak hepimiz için vazgeçilmezler arasında bulunuyor. Sabahları uyandığımızda işe veya okula yetişmek için hazırlandığımız sürenin çoğunu makyaja ayırmak can sıkıcı olabiliyor. Üstelik evden çalıştığımız dönemlerde ise ani bir görüntülü toplantının varlığı hazırlıksız yakalanmaya neden oluyor. Fakat Hint bir makyaj sanatçısı olan Gitanshi Dua, aslında profesyonel bir makyaja sahip olmanın o kadar da vakit almadığı görüşünde. Sunduğu 5 hızlı adım sayesinde dakikalar içinde hazırlanmayı da kolay hale getiriyor. İşte o pratik aşamalar...
CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEKLE BAŞLAYIN
Herhangi bir rutinin ilk ve şüphesiz en önemli adımı cildinizi temizleme ve nemlendirme ile hazırlamaktır. Temizleme işlemini doğru yaptığınızdan ve cildinizin iyi nemlendirildiğinden emin olun. Bu durum, makyaj uygularken çalışmak için sağlam bir zemin sağlayacaktır. Sabahları nemlendirme, cildi gün boyunca nemli tutar ve daha uzun süre elastikiyetini korumasını sağlar. Nemlendirmek için jel, krem veya losyon kullanabilirsiniz.
CİLT EŞİTSİZLİĞİNİ GİDEREN KAPATICI
Kapatıcı her zaman gerekli değildir, ancak biraz daha fazla kapamaya ihtiyacınız olduğunda uygulamak daha pürüzsüz bir makyaj görünümü sağlayacaktır. Lekesiz bir cildiniz yoksa kapatıcı, makyaj çantanızın olmazsa olmazı. İdeal olarak kusurları etkili bir şekilde gizlemek için koyu halkalar, akne izleri veya lekeler üzerinde kremsi kapatıcıyı tercih edin. Kusursuz bir bitiş ve doğal bir görünüm elde etmek için kapatıcıyı parmak uçlarınızla uygulayın.
BB ve CC KREM UYGULAMASI
Makyaj çantanızda bir BB kreminiz varsa, fondötene ihtiyacınız olmaz çünkü BB kremler de nem ve SPF ile bir arada sunulur. Cildinizin nem seviyesini dengelemek ve cildinize eşit bir ton vermek için fondöten yerine BB kremi tüm yüzünüze uygulayın. Bu hafif BB kapatıcılık formülü, günlük kullanım için idealdir, çünkü hem fondötene benzer şekilde cilt tonunuzu eşitler hem de fondötenden farklı olarak pürüzlü bir görünümü engeller veya ince çizgilere dolmadan çizgisiz bir yüz sunar.
IŞILTI İÇİN ALLIK UYGULAYIN
Artık cilt tonunuz yerine oturduğuna göre, elmacık kemiklerinize yumuşak pembe veya nötr renkli bir allık ekleyin. Allık dokunuşu, hatlarınıza dikkat çeker ve yüzünüze zarif ve resmi bir görünüm kazandırır. Allıklarınız yoksa veya allıklarınız bittiyse allık yerine en sevdiğiniz ten rengi veya pembe şeftali rujunu kullanın.
MASKARA VEYA EYELINER İLE GÖZLERİNİZİ VURGULAYIN
Maskara, kirpiklerinize, göz kapaklarınıza ve kaşlarınıza kullanılabilecek çok amaçlı bir makyaj ürünüdür. Evden çalışırken hızlıca hazırlanırken zamandan tasarruf etmek için idealdir. Kirpiklerinizi koyulaştırmak ve uzatmak için maskara çubuğuyla kalın bir kat maskara uygulayın. Gözlerinizi belirginleştirmek için sürme ve göz kalemi de kullanabilirsiniz, ancak çizgiyi ince ve kesin tutun, çok dramatik bir görünümden kaçının.
Sadece bir dudak rengi dokunuşuyla, makyajınızı anında yeni bir düzeye yükseltebilirsiniz. Cesur bir dudak yerine, bebek pembesi veya dut gibi hafif bir ton deneyin. Bu renkler evrensel olarak çekicidir ve sabah hazırlanmak için bir saatinizi ayırmış gibi görünmenize neden olmaz.