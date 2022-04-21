Makyajdaki tüm soru işaretlerini bitiriyoruz! Pürüzsüz bir ten için bu fondöteni tercih edin

Fondötenin cilde nasıl uygulanacağını bilmek için birkaç temel bilgiye ihtiyaç vardır. Cildinizdeki pürüzsüz görüntü için öncelikle birkaç adımı atmanız gerekir. Fondöteni uygulamanın en önemli adımı, doğru ürün ve araçlarla başlamaktır. Herkes için doğru ürün ve teknik ise farklılık arz eder. İşte o adımlar…

DOĞRU SEÇİMİ YAPIN

Yağlı, kuru veya ileri yaştaki bir cilt için en iyi fondötenleri seçmek oldukça önemlidir. Cildiniz hassassa ve kolayca tahriş oluyorsa, akneye eğilimli fondötenler seçmelidir. Kuru ciltler için ise kapatıcılık sağlayan ama aynı zamanda nem oranı yüksek ürünleri de seçmek gerekir. Işıltıya sahip fondötenler, kuru cildin daha nemli görünmesini sağlarken aynı zamanda nemlendirici katmanı için ışıltılı bir nemlendirici de seçebilirsiniz.

Yağlı bir cildiniz varsa "toz bazlı veya mat likit fondöten", en iyi tercihler arasında yer alır. Olgun bir cilt yapısına sahipseniz, hafif sıvı bir fondöten seçmek daha iyidir. Toz fondötenler, ince çizgilere ve kırışıklıklarda daha fazla çizgiyle karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle likit bazlı fondöten seçebilirsiniz.