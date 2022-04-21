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Makyajdaki tüm soru işaretlerini bitiriyoruz! Pürüzsüz bir ten için bu fondöteni tercih edin

Her yüz farklıdır, bu da herkesin kendi makyaj uygulama yöntemine ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Fondötenin nasıl uygulanacağ, cilt tipinize, cilt tonunuza ve hatta cilt yaşınıza bağlıdır. Tıpkı olgun ciltlerin genç ciltlerden farklı bir teknik gerektirmesi gibi, kuru ciltler de yağlı ciltlerden farklı bir formül gerektirir. Herkes kendi cildi için fondöten nasıl uygulanacağını bilmiyor. Bu nedenle nasıl bir uygulama yapılması gerektiği konusunda dikkatli olunması önemli.

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:55
Makyajdaki tüm soru işaretlerini bitiriyoruz! Pürüzsüz bir ten için bu fondöteni tercih edin

Fondötenin cilde nasıl uygulanacağını bilmek için birkaç temel bilgiye ihtiyaç vardır. Cildinizdeki pürüzsüz görüntü için öncelikle birkaç adımı atmanız gerekir. Fondöteni uygulamanın en önemli adımı, doğru ürün ve araçlarla başlamaktır. Herkes için doğru ürün ve teknik ise farklılık arz eder. İşte o adımlar…

DOĞRU SEÇİMİ YAPIN

Yağlı, kuru veya ileri yaştaki bir cilt için en iyi fondötenleri seçmek oldukça önemlidir. Cildiniz hassassa ve kolayca tahriş oluyorsa, akneye eğilimli fondötenler seçmelidir. Kuru ciltler için ise kapatıcılık sağlayan ama aynı zamanda nem oranı yüksek ürünleri de seçmek gerekir. Işıltıya sahip fondötenler, kuru cildin daha nemli görünmesini sağlarken aynı zamanda nemlendirici katmanı için ışıltılı bir nemlendirici de seçebilirsiniz.

Yağlı bir cildiniz varsa "toz bazlı veya mat likit fondöten", en iyi tercihler arasında yer alır. Olgun bir cilt yapısına sahipseniz, hafif sıvı bir fondöten seçmek daha iyidir. Toz fondötenler, ince çizgilere ve kırışıklıklarda daha fazla çizgiyle karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle likit bazlı fondöten seçebilirsiniz.

ADIM ADIM İHTİYAÇLARINIZ

En iyi makyaj için atmanız gereken adımlar, fondöten adımından başlıyor. İşte o adımlar

  • Yüzünüzü yıkayın: Temiz bir yüzle başlamak, en önemli adımlardan biri. Öncelikle yüz temizleme jelinizi kullanarak cildinizi tüm kalıntılardan arındırın.
  • Tonik uygulayın: Özellikle yağlı ve akneye meyilli bir cildiniz varsa, yıkama işleminin ardından tonik uygulamanız gerekir.
  • Nemlendirin: Cildiniz için uygun nemlendiriciyi seçtikten sonra mutlaka bu adımı uygulayın. Böylece nemli bir ciltte pul pul görünüm ortaya çıkmayacağı, cildiniz daha pürüzsüz görünür.
  • Baz uygulayın: Baz kullanımı, cildiniz ve ürün arasında bariyer görevi görürken aynı zamanda gözenekleri doldurarak pürüzsüz bir fondöten uygulamasını da mümkün kılar.
  • Makyaj süngeri veya fırçası: Parmaklarınızı kullanarak uygulayabilseniz de makyaj süngeri veya fırçası kullanmak, çok daha etkili bir sonuç sunar.
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