Saniyeler içinde eyeliner çekmenin sırrı

Eyeliner için dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, jel, kalem veya likiteyeliner gibi farklı formlardan hangisini tercih etmek istediğinizi bilmek oluyor. Hangisini daha rahat uygulayabileceğini düşünüyorsanız doğru bir renk seçimi ile en iyi göz makyajını yapabilirsiniz. İşte en iyi eyeliner çekme teknikleri…

MİNİK NOKTALAR

Eğer eyeliner sürerken tek seferde bir çizgi çekmeye çalışırsanız kayan ve taşan düzensiz bir eyeliner sonucuyla karşılaşabilirsiniz. Fakat gözünüzde çekmek istediğiniz çizgiye minik noktalar koyarak ardından bu noktaları tamamlayarak ilerlemek, muhteşem görünümde bir göz makyajı yapmanızı sağlayabilir.

KESİK ÇİZGİLER

Noktalar sizin için tamamlanması gereken fazla boşluklar yaratıyorsa, kesik çizgileri de deneyebilirsiniz. Eyeliner çekmek istediğiniz hat üzerinde oluşturabileceğiniz kesik çizgileri tamamlamak, daha keskin ve istediğiniz kalınlıkta bir eyeliner çekmenizi kolaylaştıracaktır.