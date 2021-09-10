Saniyeler içinde eyeliner çekmenin sırrı

Eyeliner için dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, jel, kalem veya likiteyeliner gibi farklı formlardan hangisini tercih etmek istediğinizi bilmek oluyor. Hangisini daha rahat uygulayabileceğini düşünüyorsanız doğru bir renk seçimi ile en iyi göz makyajını yapabilirsiniz. İşte en iyi eyeliner çekme teknikleri…
MİNİK NOKTALAR
Eğer eyeliner sürerken tek seferde bir çizgi çekmeye çalışırsanız kayan ve taşan düzensiz bir eyeliner sonucuyla karşılaşabilirsiniz. Fakat gözünüzde çekmek istediğiniz çizgiye minik noktalar koyarak ardından bu noktaları tamamlayarak ilerlemek, muhteşem görünümde bir göz makyajı yapmanızı sağlayabilir.
KESİK ÇİZGİLER
Noktalar sizin için tamamlanması gereken fazla boşluklar yaratıyorsa, kesik çizgileri de deneyebilirsiniz. Eyeliner çekmek istediğiniz hat üzerinde oluşturabileceğiniz kesik çizgileri tamamlamak, daha keskin ve istediğiniz kalınlıkta bir eyeliner çekmenizi kolaylaştıracaktır.
KULAK ÇÖPÜNÜ YANINIZDAN AYIRMAYIN
Eyeliner çekerken ister yeni başlayan biri olun isterseniz saniyeler içinde çekebilen bir profesyonel olun, mutlaka taşma veya kayma riski bulunuyor. Bu nedenle başlangıç aşamasında hafif taşan bölgeleri kulak çöpünün pamuklu tarafıyla düzenleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz formda ve kalınlıkta eyeliner çizgisine sahip olabilirsiniz.
KİRPİK KIVIRICISI İLE EYELINER
Kirpik kıvırıcısı yalnızca kirpiklerinizi kıvırmakla kalmaz, aynı zamanda iç bölgesine süreceğiniz eyeliner kalemi sayesinde göz kapağınız üzerinde tam istediğiniz şekilde bir eyeliner çizgisi oluşturmanızı sağlar.