Bu ipuçlarına dikkat! Ufak detaylarla mükemmel görünmenin sırrı

Doğru kazak ve gömlek kombinasyonundan kemer kullanımına kadar birbirinden farklı ipuçları ile en iyi görünüme kavuşabilirsiniz. Klasik stilinizin dışına çıkmaya çalıştığınızda aslında ne kadar da çok alternatifiniz olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız. İşte o ipuçları…
GİYSİYİ AMACININ DIŞINDA KULLANMAYI DENEYİN
Aslında giysileri kullanım amaçlarının dışına taşımak, oldukça yaygın bir moda ipucudur. Örneğin; bir süveter veya kapüşonlu kazağı atkı gibi kullanabilirsiniz. Bir diğer alternatif olarak ise bir fuları kemer olarak kullanabilir ya da saç bandı haline getirebilirsiniz.
EN AZ 3 PARÇA KIYAFETİ BİR ARAYA GETİRİN
Stilistlerin "üç parça kuralı" dedikleri bu moda ipucu, üst ve alt kombinlerine üçüncü bir parçayı eklemekle ortaya çıkıyor. Örneğin; bir kazağın altına giydiğiniz gömlek veya kullandığınız bir blazer ceket, basit bir görüntüyü aniden şık bir kombine dönüştürebilir. Bir eşarp veya şapkayı da bu kombinlerin bir parçası yaparak görünümünüzü baştan aşağıya değiştirebilirsiniz.
KEMER KULLANMAYI ATLAMAYIN
Bir pantolon ve tişört deyip geçmeyin, seçeceğiniz tek bir kemer görünümünüzü büyük oranda değiştirecektir. Siyah veya deri görünümünde klasik bir kemeri sürekli olarak gardırobunuzda bulundurmak, sorununuzu çözebilir. Örneğin; bir pantolon ve gömlek giydiğinizde bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, klasik bir kemer ekleyerek kombini çarpıcı hale getirebilirsiniz. Üstelik kemerin vücut hatlarınızı belirginleştiren desteği sayesinde daha net bir görünüme sahip olabilirsiniz.
OMUZ DETAYINI GÖSTEREBİLİRSİNİZ
Basit bir gömlek veya ceketi kullanırken tek omzu açıkta bırakmak, farklı bir görünüm sağlayabilir. Özellikle spor ceketlerde kolaylıkla uygulanabilen bu stil, salaş bir ceketle de tamamlanabilir. Örneğin; tayt ve spor bir ceketin içerisine giyeceğiniz renkli bir atletin üzerinden tek bir omzu açıkta bırakmak hoş bir görünüm sağlayabilir. Ayrıca bir diğer alternatif olarak ise kot ve salaş bir ceketin birlikteliğini de aynı şekilde tamamlayabilirsiniz. Yaz akşamları şort ve hafif bir gömleğin içine giyeceğiniz bralet ile şık bir görünümü tek omzu açıkta bırakarak çok daha çarpıcı hale getirebilirsiniz.
KONTRAST EKLEYİN
Renk veya kumaş kontrastı oluşturmak, oldukça farklı bir stil kazandırabilir. Örneğin; bej bir pantolonu siyah bir kazakla kombinlemenin dışında aynı zamanda saten gibi parlak bir kumaşı mat bir kumaşla bir araya getirmek, daha çarpıcı bir görünüm oluşturmanızı sağlar. Ayrıca genel olarak nude veya pastel bir stil tonu seçtiyseniz aksesuarlarınızı daha canlı renkte seçerek oldukça farklı bir görünüm elde edebiirsiniz.