Bu ipuçlarına dikkat! Ufak detaylarla mükemmel görünmenin sırrı

Doğru kazak ve gömlek kombinasyonundan kemer kullanımına kadar birbirinden farklı ipuçları ile en iyi görünüme kavuşabilirsiniz. Klasik stilinizin dışına çıkmaya çalıştığınızda aslında ne kadar da çok alternatifiniz olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız. İşte o ipuçları…

GİYSİYİ AMACININ DIŞINDA KULLANMAYI DENEYİN

Aslında giysileri kullanım amaçlarının dışına taşımak, oldukça yaygın bir moda ipucudur. Örneğin; bir süveter veya kapüşonlu kazağı atkı gibi kullanabilirsiniz. Bir diğer alternatif olarak ise bir fuları kemer olarak kullanabilir ya da saç bandı haline getirebilirsiniz.

EN AZ 3 PARÇA KIYAFETİ BİR ARAYA GETİRİN

Stilistlerin "üç parça kuralı" dedikleri bu moda ipucu, üst ve alt kombinlerine üçüncü bir parçayı eklemekle ortaya çıkıyor. Örneğin; bir kazağın altına giydiğiniz gömlek veya kullandığınız bir blazer ceket, basit bir görüntüyü aniden şık bir kombine dönüştürebilir. Bir eşarp veya şapkayı da bu kombinlerin bir parçası yaparak görünümünüzü baştan aşağıya değiştirebilirsiniz.

KEMER KULLANMAYI ATLAMAYIN

Bir pantolon ve tişört deyip geçmeyin, seçeceğiniz tek bir kemer görünümünüzü büyük oranda değiştirecektir. Siyah veya deri görünümünde klasik bir kemeri sürekli olarak gardırobunuzda bulundurmak, sorununuzu çözebilir. Örneğin; bir pantolon ve gömlek giydiğinizde bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, klasik bir kemer ekleyerek kombini çarpıcı hale getirebilirsiniz. Üstelik kemerin vücut hatlarınızı belirginleştiren desteği sayesinde daha net bir görünüme sahip olabilirsiniz.