Bu trendlerle yeni sezona bomba gibi girin! Tüm gözler üzerinizde olacak...

Pandemide evde oturmak, ailede bulunanlar dışında kimsenin yüzünü görmemek, yapılacak bir iş olmadığı için giyinmekten ve alışverişten uzak kalmak... Sanki binlerce yıl önce yaşanmış gibi geliyor değil mi bu yazdıklarım. Peki ya giyinmek için çılgınca eşofman takımları satın aldığınız günleri hatırlıyor musunuz? 2019 yılının sonunda hayatımıza giren ve gücü azalarak şu an bile devam eden bu virüsün ve pandeminin üzerinden ne çok zaman geçmiş gibi hissediyoruz öyle değil mi?



Neyse uzun lafın kısası bu pandemi süreci bizim psikolojimizi olduğu kadar giyinmekle, alışveriş yapmakla ve modayla olan ilişkimizi yeniden şekillendirdi. Sadece eşofman giyerek geçirdiğimiz, kendimize özen gösteremediğimiz bu pandemi döneminin ardından yeniden sokağa, ofislere, sosyal ortamlara yani bildiğimiz hayatımıza geri dönüşümüz moda konusunda oldukça çılgın oldu. Normal şartlarda belki de bir sezonda hayatımıza girmeyecek kadar çok ve iddialı trendler bir anda kendini gösterdi. Ve tabii ki tüm bu trendlerle başa çıkmamız da çok kolay olmadı... Neyse sonuç olarak bu sonbahar-kış sezonundan itibaren bazı trendlerin sonu geliyor. Hadi bakalım bu sezon, daha uzun bir süre görmeyeceğimiz ve moda arşivlerinde yer alacak trendlere şöyle bir göz atalım...