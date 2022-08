Bu trendlerle yeni sezona bomba gibi girin! Tüm gözler üzerinizde olacak...

Son günlerde markalar birer birer yeni sezon koleksiyonlarını paylaşmaya başladı. Bu markalardan biri de NetWork... Markanın sonbahar-kış koleksiyonu, değişen ve yenilenen kodları, hayatın her anına eşlik etmeye hazır, farklı ürün grupları ile şehirli stillerin odak noktası oluyor. Zengin doku ve minimalist çizgilerle, zarafeti günlük yaşama dahil eden kombinler, şehir yaşamına kolayca uyum sağlarken görkemli stiller de iddialı ve özgür olmanın altını çiziyor. Tasarımlarda; kahve, bordo, haki ve laciverte eşlik eden sarı ve yağ yeşili doğadan ilham alan kamuflaj deseni ile harmanlanıyor. Yenilenen zamansız maskülen takımlar, çok yönlü kullanım özelliklerine sahip triko parçalarla geleneksel dokuma ve iplik teknolojisini görkemli tasarımlarda birleştiriyor.





BAŞTAN AYAĞA ŞEFFAFLIK



En sonunda demode olan trendlerden biri baştan ayağa şeffaflık trendi. Birkaç sene önce kırmızı halı etkinliklerinde kusursuz fiziği ve iddialı kobinleriyle şov dünyasının ünlülerinin üzerinde gördüğümüz zaman bayıldığımız bu trend, ne yazık ki son bir yıldır hepimizi görsel olarak yoran bir akıma dönüştü. Şeffaflık günün her saati, her yerde ve her fizikte hoş görünebilecek bir trend değildi. Ve bizler bu trendin de suyunu çıkardık. Bunun yerini daha da geniş oranda iddialı kesimler alıyor bu sezon.