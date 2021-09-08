Dünyanın en ünlü stilisti hiç para harcamadan muhteşem bir stilin sırrını veriyor!

Moda tutkunları, gardırobu yenilemenin maliyeti bir yana, sürdürülebilirliğe olduğu kadar stile de eşit derecede önem vermeye giderek daha fazla teşvik ediyor, zaten sahip olduklarınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz ve yine de muhteşem görünebilirsiniz. Ünlü stilist Sarah Kate Byrne, Dailymail'e verdiği röportaj ile bunun sırrını veriyor.
AKSESUARLARINIZI YENİDEN KULLANIN
Sarah Kate, "sallanan küpelerin veya bir kolyenin sansasyonel bir etkisi olabileceğini' söylüyor.
Bununla birlikte, mücevherlerinizi nasıl taktığınız konusunda yaratıcı olmak, görünümünüzü gerçekten yeni bir seviyeye taşıyor. Saçınıza taktığınız bir broş, eşsiz bir görünüm sunabilir.
Sarah Kate, "Francesca için, benim tarafımdan eski bir bilezik kullanılarak yapılmış bir saç bandı ve ceketinin önüne eklenen klipsli küpeler gibi bazı güzel kostüm takılarını alışılmadık şekillerde kullanıyorum," dedi.
TASARIMCI SİLUETLERİ
Yaklaşan özel bir gününüz varsa, bir tasarımcı kıyafeti için çok para harcamanıza gerek yok, bunun yerine ilham almak için klasik tarzlara bakın. Çağdaş bir tasarımcı görünümünü kopyalamaya çalışmak biraz fazla zahmetli olabilir, ancak 1950'lerde Dior tarafından popüler hale getirilen bol dökümlü etekler ve ince bağcıklı beller gibi zamansız bir görünümü tercih ederek doğru bir adım atabilirsiniz.
Sarah Kate, "Benim için, tasarımcı bir şeyi, özellikle de çağdaş trendleri kopyalamaya çalışmakla ilgili değil" dedi. Eski moda olduğu iddia edilen görünümlere bakmayı ve onları çağdaşlaştırmayı tercih ettiğini de söylerine ekliyor. Örneğin; uzun etek ve kıskaçlı ceket kullanan bir Dior New Look silueti veya seksi tulum blazer kombinasyonu.
'Düğmeleri değiştirmek, yaka veya manşetlerle süslemek ya da şekli değiştirmek için kemer eklemek gibi akıllı dokunuşlarla bir görünümü farklılaştırabilirsiniz.' dedi
EN SEVDİĞİNİZ KIYAFETLER KAÇ YILLIK OLURSA OLSUN DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ
Hepimiz, kendimizi güvende hissettiren eski ve güvenilir bir kıyafetin, trend olan yepyeni bir kıyafetten çok daha iyi bir seçim olduğunu biliyoruz. Kendinizi garip veya rahatsız hissediyorsanız, zaten doğru değildir. Ayrıca Sarah Kate, sırf biraz eski olduğu için gardırobun arkasına özel bir bakış atmaya gerek olmadığını kabul ediyor.
'İster yetişkin takım elbisesi, ister gösterişli mini elbise olsun, sizi rahat ettiren ve içinde harika hissettiren şeyi giyin' dedi. 'Tarz kişiseldir ve yeni koleksiyonlarını ve satış gündemlerini zorlayan markalar tarafından yönetilmemeliyiz. Eski bir favoriyi yeni bir şapka veya akıllı aksesuarla eşleştirerek nasıl yeniden giyebileceğinizi düşünün.'
BİR GİYİM ÜRÜNÜNÜ YENİ BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRÜN
Bir daha giyecek bir şeyiniz olmadığını düşündüğünüzde, gardırobunuzda ve çekmecelerinizde neler olduğuna bakın ve onu nasıl farklı bir şekilde kullanabileceğinizi düşünün. Sarah Kate, "Ben onları her zaman üstlere ve kemerlere dönüştürerek bir eşarp haline getirebiliyorum" dedi
Bir diğer alternatif ise daha düzenli bir görünüm kazanmak için bol ceketleri kullanabilirsiniz.
DÜZ RENKLERDE GÜNLÜK GİYİM SEÇİMİ
Doğal olarak, özel bir gün için satın aldığınız parçalar günlük parçalarla aynı yıpranma düzeyine sahip olmayacaktır. Yeni bir şey seçecekseniz, yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için en iyi ne olabilir?
Sarah Kate, "Öncelikle kumaşın kalitesini dikkate alın, çünkü iyi yapılmış bir parça uzun süre dayanır" dedi.
"Koyu renkler daha çok yönlü olma eğilimindedir, çünkü örneğin trend olan bir renk veya desen kadar belirgin değildirler. Yıllarca giymekten zevk almak istiyorsanız, size uygun olduğunu bildiğiniz bir renk olmasına dikkat ederek seçin.'
SATIN ALMA YERİNE ÖDÜNÇ
En üst düzeyde tutumluluk için arkadaşlarınızın gardıroplarından ödünç alma fikrini benimseyin ya da büyük bir an yaşayan kiralık modayı denemek istiyorsanız, tepeden tırnağa bir görünüm elde edebileceğinizi unutmayın, bu yüzden aksesuarları da unutmayın.
Sarah Kate, "Benim için, kazanan bir görünümün tipik olarak, onu harekete geçiren ve kalabalığın arasından sıyrılmanızı sağlayan müthiş bir şapkası veya başlığı vardır" diyor.
Fotoğraf Kaynak: @sarahkatebyrne (Instagram)