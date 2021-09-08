Dünyanın en ünlü stilisti hiç para harcamadan muhteşem bir stilin sırrını veriyor!

Moda tutkunları, gardırobu yenilemenin maliyeti bir yana, sürdürülebilirliğe olduğu kadar stile de eşit derecede önem vermeye giderek daha fazla teşvik ediyor, zaten sahip olduklarınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz ve yine de muhteşem görünebilirsiniz. Ünlü stilist Sarah Kate Byrne, Dailymail'e verdiği röportaj ile bunun sırrını veriyor.

Sarah Kate, "Francesca için, benim tarafımdan eski bir bilezik kullanılarak yapılmış bir saç bandı ve ceketinin önüne eklenen klipsli küpeler gibi bazı güzel kostüm takılarını alışılmadık şekillerde kullanıyorum," dedi.

Bununla birlikte, mücevherlerinizi nasıl taktığınız konusunda yaratıcı olmak, görünümünüzü gerçekten yeni bir seviyeye taşıyor. Saçınıza taktığınız bir broş, eşsiz bir görünüm sunabilir.

TASARIMCI SİLUETLERİ

Yaklaşan özel bir gününüz varsa, bir tasarımcı kıyafeti için çok para harcamanıza gerek yok, bunun yerine ilham almak için klasik tarzlara bakın. Çağdaş bir tasarımcı görünümünü kopyalamaya çalışmak biraz fazla zahmetli olabilir, ancak 1950'lerde Dior tarafından popüler hale getirilen bol dökümlü etekler ve ince bağcıklı beller gibi zamansız bir görünümü tercih ederek doğru bir adım atabilirsiniz.

Sarah Kate, "Benim için, tasarımcı bir şeyi, özellikle de çağdaş trendleri kopyalamaya çalışmakla ilgili değil" dedi. Eski moda olduğu iddia edilen görünümlere bakmayı ve onları çağdaşlaştırmayı tercih ettiğini de söylerine ekliyor. Örneğin; uzun etek ve kıskaçlı ceket kullanan bir Dior New Look silueti veya seksi tulum blazer kombinasyonu.

'Düğmeleri değiştirmek, yaka veya manşetlerle süslemek ya da şekli değiştirmek için kemer eklemek gibi akıllı dokunuşlarla bir görünümü farklılaştırabilirsiniz.' dedi

EN SEVDİĞİNİZ KIYAFETLER KAÇ YILLIK OLURSA OLSUN DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Hepimiz, kendimizi güvende hissettiren eski ve güvenilir bir kıyafetin, trend olan yepyeni bir kıyafetten çok daha iyi bir seçim olduğunu biliyoruz. Kendinizi garip veya rahatsız hissediyorsanız, zaten doğru değildir. Ayrıca Sarah Kate, sırf biraz eski olduğu için gardırobun arkasına özel bir bakış atmaya gerek olmadığını kabul ediyor.

'İster yetişkin takım elbisesi, ister gösterişli mini elbise olsun, sizi rahat ettiren ve içinde harika hissettiren şeyi giyin' dedi. 'Tarz kişiseldir ve yeni koleksiyonlarını ve satış gündemlerini zorlayan markalar tarafından yönetilmemeliyiz. Eski bir favoriyi yeni bir şapka veya akıllı aksesuarla eşleştirerek nasıl yeniden giyebileceğinizi düşünün.'