Her gün topuklu ayakkabı giyenler dikkat!

Çok sık veya uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymenin sonuçları, kas ve iskelet sisteminizde hiç beklemediğiniz sonuçlara neden olabilir. Ne kadar süre giydiğiniz ve giydiğiniz topukluların nasıl bir yüksekliğe sahip olduğu konusu da oldukça önemli. İşte topuklu ayakkabı giymenin etkileri…

ŞİDDETLİ BEL AĞRILARI

Gün boyu yüksek topuklu ayakkabılarınızı giydikten sonra kendinizi hiç öne eğilmiş buldunuz mu? Bunun nedeni, sırtınızdaki baskıyı serbest bırakmanız gerektiğini hissetmenizdir. Sırtınız normal bir pozisyonda C-eğrisine sahiptir. Yüksek topuklu ayakkabı giydiğinizde, omurganın şeklini değiştirirsiniz ve zamanla sırtınızdaki disklerinizdeki, eklemlerinizdeki ve bağlarınızdaki kıkırdak yıpranabilir. Bu da şiddetli bel ağrılarına neden olabilir.

AYAKLARINIZA EKSTRA BASKI UYGULAYABİLİRSİNİZ

Dizlerinizdeki aşırı yüklenme nedeniyle, yüksek topuklu giydiğinizde dizleriniz yırtılmaya daha yatkın hale gelebilir. Diz osteoartriti olarak bilinen "yıpranma artriti" kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülür ve yüksek topuklu ayakkabı giymek bunun ana nedenlerinden biridir.

BİLEK AĞRISI

Baldır kaslarınız aşırı yükseklik nedeniyle zarar görebilir, bu nedenle ayak bilekleriniz siz yürürken ayağınızı ileri doğru hareket ettirmekte zorlanabilir. Ayrıca ayak bileği normal konumunda olmadığından Aşil tendonu kasılabilir. Zamanla, insersiyonel Aşil tendiniti adıyla anılan iltihaplı bir durum yaşayabilirsiniz.

KALÇA AĞRISI

Bir araştırmaya göre erken dönemde yüksek topuklu ayakkabı giyerseniz, daha sonra kalça ağrınız olabilir. Kalça fleksör kaslarınız kalıcı bir fleksiyon pozisyonunda kalmaya zorlanır ve bu kas kasılması size zamanla bazı sağlık sorunları verebilir.

TIRNAK HASSASİYETİ

Sadece sağlıkla ilgili değil, kozmetik sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bu ayakkabıların içinde "ezilmiş" olan ayak tırnaklarınız, özellikle küçük ayak tırnağınızı çok zorlayabilir. Zamanla ince ve kırılgan hale gelebilir veya kalınlaşıp kesilmesi zorlaşabilir. Bu yüzden bazı kadınlar topuklu ayakkabılarını giymeye devam edebilmek için tıbbi prosedürlerden geçmeyi bile seçiyor.

ÇEKİÇ PARMAK SORUNU ORTAYA ÇIKABİLİR

Kasların, tendonların ve bağların dengesizliği nedeniyle, bir ayak deformitesi olan çekiç parmak denen bir sorun geliştirebilirsiniz. Çekiç parmak, ayak parmaklarınızın ayakkabının ön kısmında "sıkıştığı" için doğal formunda kalmamasından kaynaklanır.

BACAKLARINIZDA VARİS ORTAYA ÇIKABİLİR

Yüksek topukların üzerinde durduğunuzda, kasılan baldır kası nedeniyle kan, damarlarınızdan normalde olması gerektiği gibi pompalanmaz. Yani zamanla varis geliştirebilirsiniz.