İkiyüzlü bir dünya! Moda dünyası gerçekten "çevreci mi?"

Sağımız, solumuz çevreci bir duruş için birçok çalışma yaptığını iddia eden, müşterilerine bu yönde ürünler sattığını ifade eden dev firmalarla doldu. Ancak kısa süre önce açılan bir dava, bu yöndeki marka çalışmalarının daha çok bir reklam stratejisi olduğu iddialarını güçlendirir nitelikte

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 13.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 09:29 PAYLAŞ ABONE OL

Hep derim, bir konu ne kadar global markalar tarafından benimseniyorsa çok büyük ihtimalle o konu onların yeni 'kazanç kapısıdır'. Reklam bombardımanı ve küresel kampanyalarla bir anda kendilerine en ters olması beklenecek trendlerin ve kavramların en büyük savunucusu ve avukatı oluverirler... "Yine uzun uzun anlatıyorsun, nedir bu hafta ki konumuz?" diye soranlara hemen söyleyeyim: Satış artırma stratejisinin bir parçası olarak sürdürülebilirlik... "Ama sürdürülebilirlik kavramıyla taban tabana zıt değil mi bu yazdığın?" diye sorduğunuza da eminim... Tabii ki zıt... Ancak daha düne kadar 'hızlı moda' kavramının baş savunucusu olan şirketler biliyorsunuz ki son birkaç yıldır sürdürülebilirlik kavramının baş avukatı olmuş durumda. Yani düne kadar yaptıkları, toplumlara daha fazla tüketmelerini söylemekken birçok hızlı moda markası gözlerimizin önüne çevreci bir duruş sergileyen, söylemleriyle sürdürülebilirliği destekleyen firmalara dönüştü... Ya da dönüşmüş gibi yaptı diyelim, daha doğru olacak sanırım bu söylem...

Sonuç olarak 'tüketmek' üzerine kurulmuş içinde on binlerce insanın çalıştığı, milyonlarca dolar yatırım yapılmış firmaların bir anda çevreci olabileceğine inanmak saf, naif bir duruştan başka da bir şey değildi ne yazık ki... Bu dev yatırımların iflasla sonuçlanmaması için tüketimin sürmesi, artması gerekiyordu. Ve ne mi yaptılar? Küresel anlamda oluşan toplumsal çevreci duruşun rüzgarını arkalarına almaya karar verdiler. Sürdürülebilirlikten çok amaçları satışları sürdürmekti tahmin ederseniz... Ürünlere koydukları çeşitli etiketlerle ürünlerin 'çevreci' olduğunu, kullanılmış ürün kutularıyla sürdürülebilirlik prensibine göre çalıştıklarını gözümüze 'sokmaya çalıştılar'... Ve ne oldu? Biz yine çok alışveriş yaptık, çok üretim yapıldı, dünyaya çok zarar verdik en basitçe söylemiyle... "Peki madem 'yalan' söylüyorlar bize, neden herhangi bir kurum, kişi, dernek bu duruma bir 'dur' demiyor. Sonuçta insanlar yanlış bilgilendiriliyor öyle değil mi?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Bunun ilk örneği kısa süre önce yaşandı... Bir ilk olması nedeniyle hem çok vurucu hem de emin olun arkasından sayısız yeni dava gelecek demek...