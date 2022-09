Markalar arası rekabet bitmiyor! Ünlü markalar iddialı tasarımlarıyla birbiriyle yarışıyor...

HALK DAHA SERT TEPKİ VERİYOR

Yeni müşteri olmadan hiçbir firmanın ayakta durabilmesi imkansız, her gün ekonomik krizin yeni bir coğrafyayı vurduğu, demografik yapının değiştiği, ölüm oranlarının arttığı, yeni yeni markaların doğduğu bu dönemde. Ayrıca kabul edelim ki maddi gücünüz ne kadar fazla olursa olsun ve o markayı ya da tasarımcıyı ne kadar severseniz sevin, emin olun yine de alacağız ürün miktarı sınırlı... Bu durum ülkeler için de aynen böyle... Her neyse bu güzel bilgilendirmenin ardından gelelim konumuza yani özellikle yeni coğrafyalara yayılmaya çalışılırken markaların yaşadığı çeşitli 'etik kazalara'... Kaza kelimesi çoğunlukla yaşanan durumları ifade etmek için yetersiz bile kalıyor. Markalar; yerel, kültürel ve dini hassasiyetleri göz ardı edince büyük krizler patlak veriyor aslında. Tabii ki çoğu zaman markalar bunu bile isteyerek yapmıyor. Amaçları sadece para kazanmak, kimsenin kalbini kırmak, sinirini bozmak, saygısızlık etmek değil. Ama hem para kazanmaya çalışıp hem de bu kadar tutarsız, bilinçsiz, kaba hatta cahilce davranılınca, halklar daha da sert tepki veriyor diyebiliriz. Bu durumlar her zaman küçük bir gülümsemeyle ya da birkaç bin dolarlık zararla sonuçlanmıyor.



Markalar ciddi özürler dilemek, tazminatlar ödemek, yüklü miktarlar harcayarak negatif algıyı yok edecek reklam ve PR kampanyaları düzenlemek durumunda kalıyor. Dedik ya konunun ana nedeni farklı coğrafyalar... Dil, din, inanç, toplumsal hassasiyetlerin tümü farklı... Farkında olmadan global kampanyalarındaki bir fotoğrafla belirli bir kültürü aşağılayan, dini inancına hakaret eden, tarihi bir değeri yok sayan ne çok marka hikayesi var bir bilseniz... Gelelim bugünün konusuna... Şu an tüm markaların en büyük gözdesi Uzakdoğu... Markalar birer birer kendilerine çok uzak olan bu coğrafyanın kalbini kazanmak için dev adımlar attı. Ancak bu adımların yanında birçok kaza yapıldı... Bu kazaların sonuncusunu yapan ise İtalyan modaevi Gucci oldu... Ve moda evi, lüks konusunda dev bir harcama kapasitesine sahip olan Güney Kore'de büyük bir krizin içine düştü... Aslında amaç Korelilerin kalbini kazanmakken bir fotoğraf çekimi için seçilen yanlış mekan, defile için tercih edilen mekanın da hatalı olması ortaya ister istemez yeni bir kriz çıkardı. Hikaye kısaca şöyle gelişti. Gucci yeni koleksiyonunu daha geniş kitlelere tanıtmak için bir dergiyle, Vogue Korea ile çekim yapmaya karar verdi. Çekimler başkent Seul'deki eski bir sarayda yapıldı. Ancak milliyetçi ve sağ görüşlü partiler bu duruma "Atalarımızdan kalan yerler bir reklam ya da eğlence unsuru olarak kullanılamaz" diyerek tepki verdi. Bu tepki markanın 1 Kasım'daki moda şovu yapma planlarının da suya düşmesine neden oldu. Çünkü çekimlere tepki verenler, bu şovun 14. yüzyıldan kalma bir sarayda yapılacağını duyunca daha da büyük tepki gösterdi. Şimdi yetkililer, karşılıklı olarak bir orta yol bulmaya çalışıyor.