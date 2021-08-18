Modanın en acı tarafı! Yavaşça tüm bedeninizi mahvediyor

Birçok popüler giysi veya aksesuar parçası sandığımız kadar zararsız değildir. Giydiğimiz kumaşlara dikkat etmezsek ya da sokaktan güneş gözlüğü alırsak ya da modaya uygun ama çok rahat olmayan giysiler seçersek sonuçlar gerçekten kötü olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.08.2021 12:05

Olması gereken, giydiğimiz şeylerin sadece güzel ve rahat olması değil, aynı zamanda güvenli olmasıdır. Bu yüzden satın almamanız veya dikkatli giymeniz gereken ürünlerin bir listesini yaptık. İşte o kıyafetler…

MAVİ MAYO Bir çocuk için bir mayo seçerken, kırmızı, sarı vb. gibi parlak ve zıt renkte bir mayo seçin. Ancak hem kendiniz hem de çocuklarınız için mavi mayolardan kaçınmak daha iyidir. Bu mayoda, sudaki bir kişi neredeyse görünmezdir ve bu durum, boğulma tehlikesi gibi nedenlerden dolayı güvensizdir. TAYTLAR VE TOZLUKLAR Sürekli tozluk giymek cilt tahrişine neden olabilir. Gerçek şu ki, tozluklar genellikle yoğun malzemeden yapılır ve oldukça sıkıdır. Kumaş hareket ederken hassas cildinizde sürtmeye neden olur. Ayrıca taytlarda vücut terler, nemli ve sıcak ortam bakteri üremesi için verimli bir zemindir. Bu nedenle sık sık değiştirilmesi ve her kullanımdan sonra yıkanması önerilir.

OVERSIZE BEDEN KIYAFETLER Güvensiz olabilecek sadece dar giysiler değildir. Büyük ve ağır kapüşonlular bazen boyun ve sırtta rahatsızlığa neden olabilir. Geniş kollar kollarınızı doğal olmayan bir pozisyonda tutmanıza neden olabilir ve bu da vücudunuzun kaslarında gerginliğe neden olabilir. Bir kişi başına büyük bir başlık geçirdiğinde, görebilmek için boynunu zorlamak ve öne doğru uzatmak zorundadır. Ve sırtınızda asılı kalan başlık, boğazınızı hoş olmayan bir şekilde sıkıştırabilir. UV 400 ETİKETİ OLMAYAN GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ Güneş gözlüklerinin temel amacı, gözlerinizi sadece güneş ışığının parlaklığından değil, tehlikeli ultraviyole radyasyondan korumaktır. Gözlüklerinizde UV 400 yazan bir etiket yoksa bu aksesuar size maksimum koruma sağlamayacaktır. UV koruması, camların koyuluğu ile tanımlanamaz. Siyah gözlükler yarardan çok zarar verebilir: Göz bebeklerinizi büyütürler ve UV filtresi yoksa gözleriniz ciddi şekilde zarar görebilir. Güneş gözlüklerini, fotometre adı verilen özel cihazlara sahip özel mağazalardan satın almanız önerilir. ŞAPKALAR Şapkanın temel amaçlarından biri sizi güneş ışınlarından korumaktır. Ve beyzbol şapkaları bu konuda pek iyi değil çünkü kulakları ve boynu açık bırakıyorlar ve bu da oldukça çabuk yanıyor. Sadece beyzbol şapkası takmayı tercih ediyorsanız, boynunuzun ve kulaklarınızın açık bölgelerini güneş kremi ile kapatın. Bu arada hasır şapkalar, hatta geniş kenarlı olanlar da güneş ışınlarının geçmesine izin verdiği için pek iyi bir seçenek değil.

KALEM ETEK Kalem etek giyen bir kadın çok zarif görünür ancak bu kıyafet doğal olarak hareket etmeyi zorlaştırır. Sonuç olarak, sadece yürüyüşünüz değil, duruşunuz da değişir ve bu da sırt ağrısına neden olabilir. Bu giysinin içinde dizlerinizi bükmek ve oturmak da zordur, bu da bu hareketler sırasında sırt kaslarının ek gerilim yaşaması anlamına gelir. BAMBU KUMAŞINDAN YAPILAN KIYAFETLER Doğal bambu tekstilleri sert ve pürüzlüdür. Lifleri yumuşatmak ve kumaşa esneklik kazandırmak için bambu tekstiller çeşitli kimyasallarla işlenir. Bunlara karbon disülfür, sodyum hidroksit ve sülfürik asit dahildir. Ve tüm bu bileşikler toksiktir ve çevreye zararlı olabilir. BAZI SU GEÇİRMEZ KIYAFETLER Yakın zamana kadar, tehlikeli kimyasallar kullanılarak su geçirmez kumaşlar yapılıyordu. Çevre ve insan sağlığı için potansiyel bir tehdit oluşturduğunun anlaşılmasının ardından spor giyim üreticileri alternatif arayışlara başladı. Böylece, artık su geçirmez giysi üretiminde bu maddelerin kullanımını bırakan bir marka seçebilirsiniz.