Şıklığı yakalamak istiyorsanız bunları dolabınızdan eksik etmeyin! İşte sezonun iddialı parçaları...

"Ne güzel yazmışsın iddialı şatafatlı giysileri... Ama benim bütçem böyle baştan ayağa böyle kıyafetler için uygun değil" diyenler var eminim aramızda. Hiç sorun yok... Çünkü bu sezon aksesuvarların da tamamen yükselişte olduğu iddialı bir sezon. Tüm bu trenleri dolabınıza bütçenize uygun aksesuvarları ekleyerek de takip edebilirsiniz. Böylece senelerdir dolabınızda duran en sade siyah elbiseniz de bir anda bambaşka bir havaya bürünür bundan emin olabilirsiniz. İddialı taşlarla süslü bir taç ya da gold detaylara sahip bir kemer günlük hayatınızda giydiğiniz o kıyafeti bile bir anda başka bir havaya büründürür.



PULLAR, PAYETLER



Tüm dünyanın bu kadar zorlandığı bir dönemin ardından şatafatlı her şeyin popüler olması çok normal... Gelelim payet konusuna... İddialı, şık ve seksi görünmenizi sağlayacağı gibi basit, özensiz ve kilolu görünmenize de neden olur payetler... Siyah küçük pullu düz bir elbise herkese yakışabilir ve en risksiz pullu modeldir. Ama özellikle pantolon giyiyorsanız pullu her şeyin sizi daha kilolu göstereceğini de göz önüne alın. Açık renkli pullu modeller seçmek istiyorsanız da lütfen fiziğinizden emin olun...



OTRİŞ TÜYLER



"Daha önce hiç otriş denilen tüylerle süslenmiş parçalar giymedim" diyorsanız bile bu sezon kesinlikle bu parçalara yönelme zamanı. Tabii ki aldığınız her parçanın uzun soluklu olarak kullanılmasını tercih ederim. Bu yüzden siyah renkli olanlarını satın almakta fayda var. Ve bu iddialı parçaları bir de kristal taşlarla süslü aksesuvarlarla kombinleyin derim.