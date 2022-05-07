Sürdürülebilir moda masalı

DAHA ÇOK SAT... Tabii ki tüm bunların özünde moda dünyasının DNA'sının temelinde hâlâ daha çok satmak, müşterinin daha çok satın almasını sağlamak var. Biz bunu pandemide evlerimizden bile çıkamadığımız dönemde net bir şekilde görmedik mi? Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda o kadar çok eşofman takım reklamı yapıldı ki eminim bu satırları da okuyan pekçok kişinin evleri ömürleri boyunca giyeceklerinden fazla adette sweat-shirt ve eşofman altlarıyla doldu! HIZLI MODA YÜKSELİŞTE Tüm bu sürece moda dünyasının çevreci ve daha yavaş bir yaklaşımı benimsediğine dair tüm yazılanlara rağmen Zara hala her yıl 24 yeni giyim koleksiyonunu piyasaya çıkarıyor. H&M gibi global tekstil markalarıysa haftada 12-16 yeni ürünü rayonlarına koymayı sürdürüyor. Ve tüm bu çevreci moda yaklaşımına rağmen dünyanın son dönemde en hızlı büyüyen şirketi hızlı modanın yeni savaşçısı Shein... 12 dolara elbise, 7 dolara bluz satan marka diğer tüm dev global markaları kıskandırıyor. Binlerce ürünü her ay internet sitesi üzerinden satışa çıkaran marka polyesteri en çok kullanan marka olarak tarihe geçmiş durumda... Primark gibi markalar bir de bu durumu "Daha uygun fiyatlara, ulaşılabilir çevreci yaklaşım" kısvesi altında yapıyor.



TEHLİKELİ KUMAŞLAR

Mağazadalarda nedense geri dönüştürülmüş materyaller anlatılırken hep doğa tarafından çözünemeyen polyester gibi kumaşlardan bahsediliyor. Oysa hepimiz internette en basit bir arama yaptığımızda bile polyster yazınca karşımıza "Polyester satın alabileceğiniz en tehlikeli kumaştır. Naylon ve plastikten elde edilir.

Derinin hava almasını önler. Polyester ve naylon kumaşlar gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarmakla birlikte, çeşitli cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına sebep olabilir." ibaresinin çıkacağını biliyoruz. Aynı şekilde bitki bazlı olmayan vegan deri ibaresiyle satılan pekçok ürün de ne yazık ki polyester türevi olmanın önüne geçemiyor.

"Peki ya mağazalara yerleştirilen toplama kutuları? Onlar da bir işe yaramıyor mu?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Çok acı ama ne yazık ki küresel şirketlerin yaptığı bu toplamaların büyük kısmı siz tüketicilerin bir nebze de olsa vicdanınızı rahatlatma çabası. Oraya bir eşya atıp, daha çok alışveriş yapıyorsunuz psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissederek...



VİCDAN AZABI OLMADAN ALIŞVERİŞ YAPIN

"Peki ya mağazalardaki geri dönüşüm için ayrılmış kutular? Hiçbir faydası yok mu onların?" dediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki yok... Çünkü onlar da aslında sizlerin vicdan azabı çekmeden, doğaya iyilik yaptığınızı düşünerek daha çok alışveriş yapmanızı sağlamak dışında bir işe yaramıyor.



MODA KAZANI







BÜYÜLÜ KALPLER

Bu sezonun en trend tasarımlarından biri kalp... Mücevher firmaları birer birer kalp formunu tasarımlarında kullanmaya başladı. Kısmet by Milka da bu markalardan biri... Anneler Günü' için limitli sayıda üretilen ve kalp formunun ağırlıklı olarak kullanıldığı "Magic Heart" koleksiyonu, küpe, kolye, piercing ve yüzüklerden oluşuyor. Magic Heart serisinde özel kare taş mıhlama tekniği kullanılıyor.







KİL VE SU BAZLI BOYALAR

Sürekli kadın markalarını kaleme alıyorum ancak Türk ekek giyim markaları arasında çevreci bir yaklaşım konusunda iddialı adımlar atanlar var... Bunlardan biri AVVA... Markanın ilkbahar/yaz koleksiyonunda Anadolu mirasımızda yer alan; Şile bezi, buldan bezi, dastar bezi kumaşları yer alıyor. Ayrıca ürünlerde doğayla uyumlu kil ve su bazlı boyalar kullanıldı. Pastel ve nude tonların iddiası koleksiyondaki hafif parçalarda görülüyor.







BAHARA ÖZEL MONTLAR

Bahar mevsiminin kendisini gösterdiği bugünlerde yeni sezona özel tasarımlara imza atan Kiğılı, modern erkeklerin güçlü duruşunu ceket ve montlarıyla tamamlıyor. Mevsime özel tasarlanan baharlık ceket ve montlar, Kiğılı mağazalarında ve kigili.com'da görünüşünden ödün vermeyen beylerle buluşuyor. Kiğılı; modern ve zamansız formların hakimiyetini üstünde taşımak isteyen erkeklere ceket ve montlarla yeni alternatifler sunuyor.







TÜRK MARKASI İTALYA'DA

İtalya'nın Bologna kentinde dünyanın en önemli kozmetik fuarlarından biri olarak kabul edilen 'Cosmoprof Worldwide Bologna'nın en özel bölümünde bir Türk markası olan Lonjevite de yer alıyor. Güzellik ve Moda trendleri için oluşturulan özel Extraordinary Gallery'de özel davetli olarak yer alan Lonjevite, binlerce uluslararası marka ve fuarın ziyaretçileri ile bir araya geldi. Lonjevite, uluslararası alıcıları, güzellik editörleri ve blog yazarlarıyla buluşuyor.