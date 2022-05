Sürdürülebilir moda masalı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ TEMELİ MİNİMALİZM

Bu ilk madde zaten modaya, alışverişe, satın almaya, trendlere karşı nasıl bir duruş sergilemeniz gerektiğinin özeti gibi... Dolabınıza her gün, her hafta, her sezon ihtiyacınız olmayan parçalar ekliyorsanız siz bu işi hiç anlamamışsınız demektir. Aldığınız ürünün üzerindeki etikette "En çevreci ürün", "Bu ürünü aldıysanız kesin doğayı ve dünyayı kurtardınız" bile yazsa dolabınıza her yeni parça eklediğinizde ne yazık ki dünyanın yok olmasına yardım ediyorsunuz demek. Henüz doğaya hiç zarar vermeyen seri üretim, paketleme ve kargolama sistemi keşfedilmedi... Yapmanız gereken ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın almamak. Eğer cidden mecbursanız bunu yerel, sınırlı sayıda üretim yapan ve gerçekten ipliğinden ambalajına çevreci bir yaklaşım sergilediğinden emin olduğunuz tasarımcı ya da markalardan yapmak.



DOLAP DETOKSU İLK ADIM

"İhtiyacım var mı, yok mu acaba?" diye içinizden geçiriyorsanız tüm minimalizm kavramının temelinde birey olarak sizin, moda dünyasında da dolabınızın bulunduğunu hatırlayın lütfen. İyi bir dolap detoksu yapmak bu işin ilk adımı. Kullanmayacağınız, size yakışmadığını, hayatınızla uyumlu olmadığını düşündüğünüz parçaları arkadaşlarınızla değiş tokuş yapın, vakıflara yollayın, ikinci el mağazalarda satın mesela... Kullanılmayacağını düşündüğünüz gerçekten çöp haline gelmiş olanları da geri dönüşüm kutularına atın.