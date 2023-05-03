Amasya’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Amasya’da Yenilecek Yemekler

Amasya'da ne yenir konusu araştırılırken bölgenin kültürel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Amasya'da hangi tatlı yenir sorusuna cevap bularak, bu güzel şehirde bulunduğunuz esnada damak tadınızı da geliştirebilirsiniz. Amasya'da yenecek yemekler, bölgeye has ya da ülkemizin genelinde bulunabilecek nitelikte ürünlerdir. Amasya'nın hangi yemeği meşhur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Amasya'da Ne Yenir?

Amasya, Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve ülkemizin en güzel ve özel şehirlerinden biridir. Şehzadeler Şehri olarak nitelendirilen bu güzel şehir, mutfak kültürü ile de çok zengindir ve öne çıkmaktadır. Amasya'da bulunduğunuz süre içerisinde ilgi çekici tarihi mekanları dolaşabileceğiniz gibi Amasya'nın eşsiz lezzetlerini de tatma imkanı bulacaksınız. Bu kapsamda Amasya'nın dikkat çekici yemeklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Amasya misket elması

Amasya çöreği

Toyga çorbası

Keşkek

Çatal çorbası

Helle çorbası

Topalak çorbası

Tokat kebabı

Topuz kebabı

Amasya'da Hangi Tatlı Yenir?

Amasya, yemeklerinin yanı sıra tatlıları ile de meşhur olan bir coğrafyadır. Şehzadeler şehrinde bulunduğunuz süre içerisinde çayın yanında aşağıdaki tatlı çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

Sütlaç

Amasya baklavası

Amasya çöreği

Amasya'da her türlü tatlı çeşidini bulabilirsiniz. Yukarıdaki tatlılar, yapılma şekli ile öne çıkan tatlılar arasındadır. Bu tatlıların yapımı ile öne çıkan çok sayıda restoran vardır. Tatlı deneyimi yaşamak için restoranlar arasında da küçük bir araştırma yapmayı düşünebilirsiniz.