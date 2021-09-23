Analı kızlı nerenin yemeği? Analı kızlı yemeği hangi yöreye aittir?

Özellikle Adana'da bir hayli sevilerek tüketilen analı kızlı yemeği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin pek çok ilinde yapılan bir lezzettir. Hem doyurucu hem de oldukça lezzetli olan analı kızlı ülke genelinde de severek tüketilmektedir.

ANALI KIZLI NERENİN YEMEĞİ?

Analı kızlı yemeği bulgur ve kıymanın yoğrulup içerisine kıymalı harç eklenmesi ile elde edilen sulu bir yemektir. Büyük köftelerin ana, küçük köfteler ve nohutların da kız olarak kabullenmesinden dolayı yemek bu ismi almıştır. Analı kızlı yemeği sulu bir yemek olması sebebiyle çorba olarak da geçmektedir. Tiritli dolma köfte, akıtma köfte ya da analı kuzulu olarak da adlandırılan yemek farklı yörelerde yapılmaktadır. Özellikle, Adana ve Malatya'da sık sık yapılan yemek Diyarbakır, Gaziantep ve Tarsus gibi yerlerde de tüketilmektedir.

ANALI KIZLI HANGİ YÖREYE AİT?

Analı kızlı yemeğinin tek bir yöreye ait olduğunu söylemek doğru olmaz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla yapılan bir yemek olan analı kızlı Adana, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde sıkça yapılan yemekler arasındadır.

ANALI KIZLI ÇORBA MIDIR YEMEK MİDİR?

Analı kızlı yemeği ile ilgili yemek midir yoksa çorba mıdır konusu çok tartışılmaktadır. Analı kızlı köftelerle birlikte sulu bir yemek olduğu için yemek bazı kesimler tarafından analı kızlı çorbası olarak da isimlendirilmektedir. Ancak analı kızlı genellikle yemek olarak kabul edilmektedir.