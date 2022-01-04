Az malzeme kullanarak lezzetli tatlılar yapabilirsiniz!

Üç Malzemeli Fındık Ezmeli Kurabiye
Malzemeler
Yapılışı: Toz şeker ve oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtayı derin bir karıştırma kabına alın. Şeker eriyene dek güzelce çırpın. Ardından oda sıcaklığında yumuşamış fındık ezmesini de ilave edin. Tüm malzemeyi mikser yardımıyla 5 dakika kadar karıştırın. Elde ettiğiniz kurabiye hamurunu şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında, 10 dakika pişirin. Afiyet olsun.
Üç Malzemeli Cheesecake
Malzemeler
Cheesecake karışımı için:
Servisi için:
Yapılışı: Öncelikle küçük parçalara ayırdığınız beyaz çikolataları cam bir kaseye alıp, kaynar su dolu bir tencere üzerine oturtup benmari usulü eritin. Kaynar suyun eriyen çikolataya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını dikkatli bir şekilde ayrı ayrı kaplara ayırın. Yumurta beyazlarını mikser yardımıyla, yüksek devirde köpük köpük olup katı bir kıvam alana kadar çırpın. Benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolataya suyunu süzdürdüğünüz labne peynirini katıp bir spatula yardımıyla karıştırın. Ayrı bir kenarda bekleyen yumurta sarılarını ilave edip karıştırma işlemini sürdürün. Katı bir kıvam alan çırpılmış yumurta beyazlarını, beyaz çikolatalı cheesecake karışımına üç aşamada azar azar ekleyip bir spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırın. Yuvarlak ve ısıya dayanıklı cam bir fırın kabına yağlı kağıt serip hazırladığınız cheesecake karışımını dökün. Yüzeye çıkan kabarcıkların gitmesi için kalıbı bir iki kez mutfak tezgahına vurun. Geniş bir fırın tepsisine iki parmak kalınlığında sıcak su döküp ısıya dayanıklı, cam kalıbı üzerine oturtun. İlk olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika, ardından 170 derece fanlı fırında 20 dakika daha pişirin. Cheesecake'i, fırın ısısını kapatıp kapağını açmadığınız fırında, kendi sıcaklığında 15 dakika daha dinlendirin, üzerine pudra şekeri eleyip dilimleyin. Afiyet olsun.
İki Malzemeli Çikolatalı Kek
Malzemeler
Servisi için:
Pudra şekeri
Yapılışı: Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın. Derin bir tencerede su kaynatıp cam bir kaseye aldığınız çikolatayı kaynamakta olan su buharı üzerinde karıştırarak eritin. Kaynamakta olan suyun direkt olan çikolata ve çikolatanın içinde bulunduğu cam kaba değmemesine özen gösterin. Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını dikkatli bir şekilde ayrı ayrı kaplara ayırın. Yumurta beyazlarını köpük köpük olup katı bir kıvam alana kadar mikser yardımıyla, yüksek devirde çırpın. Cam bir kap içinde benmari usulü eriyen bitter çikolatayı ocak üzerinden kaldırın. Yumurta sarılarını ekleyip el çırpıcısı yardımıyla hızlıca karıştırın. Katı bir kıvam alan çırpılmış yumurta beyazlarını, çikolatalı karışıma üç partide azar azar ekleyip bir spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırın. Kek harcına son halini verin. Yuvarlak ve ısıya dayanıklı cam bir fırın kabına yağlı kağıt serin, hazırladığınız kek harcını dökün. Hava kabarcıklarının çıkması için kek kalıbını mutfak tezgahına bir iki kere vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri dökerek servis edin. Afiyet olsun.