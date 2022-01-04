Az malzeme kullanarak lezzetli tatlılar yapabilirsiniz!

Az malzemeli nefis bir tatlı yapmak istiyorsanız Pasta Şefi Didar Yanar'ın enfes tariflerini mutlaka denemelisiniz. Hem pratik hem de yorulmadan az malzemeyle yapabileceğiniz bu tatlılar sizin vazgeçilmez lezzetleriniz olacak.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.01.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 10:25

Üç Malzemeli Fındık Ezmeli Kurabiye Malzemeler 300 gr toz şeker

2 adet yumurta

10 gr toz tarçın

400 gr şeker ilavesiz fındık ezmesi Yapılışı: Toz şeker ve oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtayı derin bir karıştırma kabına alın. Şeker eriyene dek güzelce çırpın. Ardından oda sıcaklığında yumuşamış fındık ezmesini de ilave edin. Tüm malzemeyi mikser yardımıyla 5 dakika kadar karıştırın. Elde ettiğiniz kurabiye hamurunu şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında, 10 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Üç Malzemeli Cheesecake Malzemeler Cheesecake karışımı için: 6 adet yumurta

240 gram beyaz çikolata

240 gram labne peyniri

5 gr vanilin Servisi için: Pudra şekeri Yapılışı: Öncelikle küçük parçalara ayırdığınız beyaz çikolataları cam bir kaseye alıp, kaynar su dolu bir tencere üzerine oturtup benmari usulü eritin. Kaynar suyun eriyen çikolataya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını dikkatli bir şekilde ayrı ayrı kaplara ayırın. Yumurta beyazlarını mikser yardımıyla, yüksek devirde köpük köpük olup katı bir kıvam alana kadar çırpın. Benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolataya suyunu süzdürdüğünüz labne peynirini katıp bir spatula yardımıyla karıştırın. Ayrı bir kenarda bekleyen yumurta sarılarını ilave edip karıştırma işlemini sürdürün. Katı bir kıvam alan çırpılmış yumurta beyazlarını, beyaz çikolatalı cheesecake karışımına üç aşamada azar azar ekleyip bir spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırın. Yuvarlak ve ısıya dayanıklı cam bir fırın kabına yağlı kağıt serip hazırladığınız cheesecake karışımını dökün. Yüzeye çıkan kabarcıkların gitmesi için kalıbı bir iki kez mutfak tezgahına vurun. Geniş bir fırın tepsisine iki parmak kalınlığında sıcak su döküp ısıya dayanıklı, cam kalıbı üzerine oturtun. İlk olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika, ardından 170 derece fanlı fırında 20 dakika daha pişirin. Cheesecake'i, fırın ısısını kapatıp kapağını açmadığınız fırında, kendi sıcaklığında 15 dakika daha dinlendirin, üzerine pudra şekeri eleyip dilimleyin. Afiyet olsun.