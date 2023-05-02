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Biber Dolmasının Yanına Ne Gider? Dolma Biberin Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Gider?

Biber dolmasının yanına ne gider sorusu, pek çok kişinin yemek yaparken yanıtını bulamayıp internet üzerinde aradığı sorudur. Çünkü biber dolması tek olarak gayet lezzetli ve yanına herhangi bir eşlikçiye ihtiyaç duymayan bir yemektir. Ancak yine de bazı durumlarda yanına farklı bir yemek gerekebilir. Bu durumda “Dolma biberin yanına ne gider, biber dolmasının yanına hangi çorba ve salata iyi gider?” sorularının yanıtı bulunmalıdır. İşte o yanıtlar…

Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:10
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BİBER DOLMASININ YANINA NE GİDER? DOLMA BİBERİN YANINA NE YAPILIR, HANGİ ÇORBA VE SALATA GİDER?

Biber dolması; ülkemizde sıkça tercih edilen yemekler arasındadır. Davet sofralarında sık sık görülen bu yemeğin yanına ne yapılacağı da her zaman kafa karıştıran bir konu olmuştur. Biber dolmasının yanında ne yapılır, yanına hangi çorba ve salata iyi gider soruları bu bağlamda internette aratılmıştır. Bu yazımızda sizler için yanıtı merak edilen bu soruların yanıtlarını ve dolmanın yanına gidecek yemekleri derledik.

Biber Dolmasının Yanına Ne Gider?

Biber dolması daha çok bir ara sıcak olarak düşünülse de tek başına bir öğün olacak kadar doyurucu ve lezzetlidir. Dolma ne kadar lezzetli olsa da bazı sofralarda yanına eşlik edebilecek uyumlu lezzetler arar. Biber dolmasının yanına gidebilecek lezzetler şu şekilde karşımıza çıkar:

  • Cacık,

  • Domates çorbası,

  • Yoğurt çorbası,

  • Kremalı mantar çorbası,

  • Fırında tavuk but,

  • Zeytinyağlı barbunya,

  • Beyaz lahana salatası

  • Marul salatası,

  • Kayısı hoşafı,

  • Çoban salata,

  • Havuç tarator,

  • Lokanta ezmesi,

  • Karışık turşu,

  • Sigara böreği,

  • Humus.

Biber Dolmasının Yanına Hangi Çorba ve Salata Gider?

Aslında biber dolmasının yanına pek çok çorba ve salata türü yakışır. Ancak çok ağır olmayan; tavuksuz etsiz çorba türleri biber dolmasının yanına daha çok yakışacaktır. Salata olarak da yoğurtlu ve yeşillikli salatalar biber dolması için en iyi salata tercihleridir. Çorbalara birkaç örnek olarak şunlar verilebilir; domates çorbası, yoğurt çorbası, mercimek çorbası, patates çorbası, mantar çorbası. Salatalara ise; coleslaw salata, yoğurtlu semizotu salata, çoban salatası örnekleri verilebilir.

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