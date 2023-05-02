Biber Dolmasının Yanına Ne Gider? Dolma Biberin Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Gider?

Biber dolması; ülkemizde sıkça tercih edilen yemekler arasındadır. Davet sofralarında sık sık görülen bu yemeğin yanına ne yapılacağı da her zaman kafa karıştıran bir konu olmuştur. Biber dolmasının yanında ne yapılır, yanına hangi çorba ve salata iyi gider soruları bu bağlamda internette aratılmıştır. Bu yazımızda sizler için yanıtı merak edilen bu soruların yanıtlarını ve dolmanın yanına gidecek yemekleri derledik.

Biber Dolmasının Yanına Ne Gider?

Biber dolması daha çok bir ara sıcak olarak düşünülse de tek başına bir öğün olacak kadar doyurucu ve lezzetlidir. Dolma ne kadar lezzetli olsa da bazı sofralarda yanına eşlik edebilecek uyumlu lezzetler arar. Biber dolmasının yanına gidebilecek lezzetler şu şekilde karşımıza çıkar:

Cacık,

Domates çorbası,

Yoğurt çorbası,

Kremalı mantar çorbası,

Fırında tavuk but,

Zeytinyağlı barbunya,

Beyaz lahana salatası

Marul salatası,

Kayısı hoşafı,

Çoban salata,

Havuç tarator,

Lokanta ezmesi,

Karışık turşu,

Sigara böreği,

Humus.

Biber Dolmasının Yanına Hangi Çorba ve Salata Gider?

Aslında biber dolmasının yanına pek çok çorba ve salata türü yakışır. Ancak çok ağır olmayan; tavuksuz etsiz çorba türleri biber dolmasının yanına daha çok yakışacaktır. Salata olarak da yoğurtlu ve yeşillikli salatalar biber dolması için en iyi salata tercihleridir. Çorbalara birkaç örnek olarak şunlar verilebilir; domates çorbası, yoğurt çorbası, mercimek çorbası, patates çorbası, mantar çorbası. Salatalara ise; coleslaw salata, yoğurtlu semizotu salata, çoban salatası örnekleri verilebilir.