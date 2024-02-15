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Bursa'nın tatlarını keşfedin! Damak çatlatan lezzetler...

Bursa'da lezzet dolu bir akşam yemeğine hoş geldiniz! Bugün sofrada, geleneksel tatlarla dolu nefis bir menü var. Pideli köfte, süt helvası ve Muradiye çorbası ile hem ailenize hem de misafirlerinize unutulmaz bir lezzet şöleni sunabilirsiniz.

İDİL ÇİMRİN
İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:44
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BURSA’NIN TATLARINI KEŞFEDİN!

Bursa'da nefis bir akşam yemeğine konuk oluyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



PİDELİ KÖFTE

MALZEMELER

  • 400 gr. kıyma
  • 1 büyük soğan
  • Çay kaşığının ucuyla karbonat
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber ve kimyon
  • Yeteri kadar tuz

SERVİS İÇİN:

  • 2 adet tırnak pide

SOSU İÇİN:

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yeteri kadar sıcak su

ÜZERİ İÇİN:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

SÜSLEMEK İÇİN:

  • 1 adet domates
  • 2 adet biber
  • 1 kâse yoğurt

YAPILIŞI: Öncelikle köftemiz için soğanı rendeleyip, hafif suyunu sıkıyoruz ve kalan diğer malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz köfteyi istediğimiz boyutta, elimizin içinde yuvarlak ve hafif yassı olacak şekile getirip, dolapta 1-2 saat boyunca dinlendiriyoruz. Sonra dinlenen köftelerimizi tavada arkalı önlü kızartıyoruz. Köfteler kızarırken, tırnak pideleri küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Kızaran köfteleri doğramış olduğumuz pidelerin üzerine dizip, sos malzemelerini hazırlıyoruz. Sos malzemesi için sıvı yağ ve salçayı birkaç dakika kavurup, baharatlarını ve tuzunu ekliyoruz ve su ilavesi ile kaynatıyoruz. 3-4 dakika sosumuzu kaynatıp, altını kapatıyoruz ve köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Tereyağını ocakta kızdırıp üzerine gezdiriyoruz. Servis yaparken yoğurt, közlenmiş veya kızarmış domates ile süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun.



SÜT HELVASI

MALZEMELER

  • 100 gr. tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

YAPILIŞI: Sütün yarısını tencereye alıyoruz ve şekeri ekliyoruz. Şekerleri eritip ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını üzerine ekleyerek soğumaya bırakıyoruz. Tereyağını tavada erittikten sonra unu ekliyoruz, hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş süte ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip, çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük bir cam kaba helvayı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısıma veriyoruz ve 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz.



MURADİYE ÇORBASI

MALZEMELER

  • 1 parça tavuk göğsü
  • 1 adet kabak
  • 1 adet havuç
  • 2 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5 su bardağı su
  • Tuz, karabiber
  • 1 adet et bulyon (isteğe göre)

TERBİYESİ İÇİN:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım çay bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI: Tavuk etini, kabak ve havucu küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı koyup, önce etleri iyice pişirin sonra kabak ve havuçları ekleyip 5 dakika kavurun. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip, kabak ve havuçlar az pişene kadar kaynatın. Üzerine arpa şehriyeyi ilave edip şehriyeler şişene kadar kaynatın. Yoğurt ve unu karıştırıp yarım çay bardağı su ile açın. Kaynayan çorba suyundan 1 kepçe alıp yoğurda karıştırın, bunu yapmamızın sebebi yoğurdu ilave edince kesilmemesi içindir. Yoğurdu çorbaya ilave edip karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin. İsteğe göre et bulyonu da ekleyin. Eğer bulyon koyarsanız, tuzunu az ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağlı naneyi yakıp çorbanın üzerine dökün.

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