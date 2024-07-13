Çıtır mantı tarifi: Lezzeti damağınızda kalacak...

Mantının kökenleri Orta Asya'ya, özellikle de Türk ve Moğol göçebe toplumlarına dayanır. Bu toplumlar, etli hamur işlerini sıkça tüketirlerdi ve bu gelenek, göçler yoluyla Anadolu'ya ve diğer bölgelere taşındı. Çıtır mantı, diğer mantı türlerinden farklı olarak kızartılarak yapılır ve çıtır bir dokuya sahip olur. Genellikle yoğurt ve salçalı sos ile servis edilir. İşte yemeye doyamayacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:47Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 09:48
Ortasını havuz gibi açın ve yumurtayı, tuzu ekleyin.
Yavaş yavaş suyu ekleyerek yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamuru streç filmle sarıp 30 dakika dinlendirin.
Soğanı rendeleyin ve kıyma ile karıştırın.
Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek iyice yoğurun.
Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zeminde ince olacak şekilde açın. Açılan hamuru kareler halinde kesin (yaklaşık 5x5 cm). Her bir hamur karesinin ortasına bir tatlı kaşığı kadar iç harç koyun. Hamurun köşelerini ortada birleştirerek mantı şeklinde kapatın.
Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Hazırladığınız mantıları altın rengi alana kadar kızartın ve kağıt havlu üzerine alın.
Yoğurdu bir kaseye alın. Sarımsakları rendeleyin ve yoğurda ekleyin. Tuz ekleyerek karıştırın.
Salçalı Sos:
Küçük bir tavada tereyağını eritin. Domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Pul biberi ekleyin ve ocaktan alın.
Servis:
Kızaran mantıları servis tabağına alın.Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. En son olarak salçalı sosu gezdirin. Afiyet olsun!