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Çıtır patates kızartması için bir kaşık ekleyin! Üstelik bu yöntem patatesin yağ çekmesini engelliyor…

Günün her öğününe yakışan patates kızartması sofraların olmazsa olmazlarından. Kızarttığımız patateslerin sofralarımızda yer edinmesinde lezzetli olmasının yanı sıra çıtırlığı da önemli. Günün her öğününde keyifle yiyebileceğimiz patatesleri kızartırken uygulayacağınız bu yöntemle çıtır çıtır yapabilir ve ağzınızda bir lezzet şöleni yaratabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:56
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Çıtır patates kızartması için bir kaşık ekleyin! Üstelik bu yöntem patatesin yağ çekmesini engelliyor…

Her öğünde sevilerek tüketilen patates kızartması hem pratik hem de lezzetli bir yemektir. Ancak bazen kızartma esnasında yağın içerisinde yumuşar veya istediğimiz çıtırlığa ulaşmaz. Patatesleri kızartmadan önce uygulayabileceğiniz bu hızlı çözüm ile çıtırlığına doyamayacağınız enfes kızartılmış patateslere ulaşacaksınız…

PATATESİ ÇITIR ÇITIR YAPAN YÖNTEMLER

PATATESLERİ BÖYLE SUDA BEKLETİN

Patates kızartmasının çıtırlığını artıracak basit ama etkili bir yöntem olan patatesleri buzlu suda bekletmek, patateslerin içindeki fazla nişastanın dışarı çıkmasına ve kızartma sırasında patateslerin daha az yağ çekmelerini sağlar.

Bu yöntem sayesinde, patatesler az yağ çekerek daha çıtır olacaktır. Patatesleri 10-15 dakika kadar buzlu suda bekletin ve ardından güzelce kurulayıp kızartın.

KIZARTMA YAĞINA 1 KAŞIK EKLEYİN!

Çıtır bir patates kızartması için kızartma tekniğinde de değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin, kızartma yağınıza bir kaşık un eklerseniz yağın sıcaklığı tüm patateslere eşit dağılır ve böylece içi yumuşacık, dışı çıtır patatesler elde etmiş olursunuz.

PATATESLERİ HAZIRLARKEN BUNA DİKKAT

Patates kızartmasının lezzetini artıracak en önemli yöntem, patatesleri kızartmadan önce sodalı ve tuzlu suda bekletmektir.

Soda, patateslerin dokusunu yumuşatırken tuz lezzetini artırır. Böylece sofralarınızda hem lezzetli hem de çıtır patates kızartması servis edebilirsiniz.

Bu yöntemi uygulamak için, patatesleri dilimledikten sonra bir kaseye birleştirdiğiniz soda ve tuzun içerisine ekleyin. Patatesleri bu karışım içerisinde 30 dakika bekletin ve daha sonra kızartmaya başlayın.

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