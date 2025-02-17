Çıtır patates kızartması için bir kaşık ekleyin! Üstelik bu yöntem patatesin yağ çekmesini engelliyor…

Her öğünde sevilerek tüketilen patates kızartması hem pratik hem de lezzetli bir yemektir. Ancak bazen kızartma esnasında yağın içerisinde yumuşar veya istediğimiz çıtırlığa ulaşmaz. Patatesleri kızartmadan önce uygulayabileceğiniz bu hızlı çözüm ile çıtırlığına doyamayacağınız enfes kızartılmış patateslere ulaşacaksınız…