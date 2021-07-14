Domatesi saniyeler içinde soyacaksınız! Bu mutfak sırları ile...

Mutfakta çok basit gibi gelen ama aslında vakit kaybettiren birkaç detay, aslında çözülmesi çok kolay cevaplara sahip. Böylece her anınızı verimli bir şekilde geçirirken mutfağınızı da hem düzenli hem de keyifli bir hale getirebilirsiniz.

ÖNCE BENİ YE SEPETİ

Genellikle buzdolabının arkasında kaybolan bozulmuş veya süresi dolmuş yiyecekleri çöpe atıyoruz. Süresi dolmak üzere olan yiyecekler için bir sepet yapın ve buzdolabında görebileceğiniz bir yere koyun. Böylece hiçbir ürün israf edilmeden öncelikli tüketilebilir olarak işaretlenebilir.

MUHTEŞEM KEK DİLİMİ

Mükemmel bir dilim kek kesmek için bıçağı sıcak su altında tutun. Artık pastaya yapışmayacak ve böylece doğum günlerinin, çay saatlerinin muhteşem dilimlerini servis edebileceksiniz.