Domatesi saniyeler içinde soyacaksınız! Bu mutfak sırları ile...

Mutfakta çok basit gibi gelen ama aslında vakit kaybettiren birkaç detay, aslında çözülmesi çok kolay cevaplara sahip. Böylece her anınızı verimli bir şekilde geçirirken mutfağınızı da hem düzenli hem de keyifli bir hale getirebilirsiniz.
ÖNCE BENİ YE SEPETİ
Genellikle buzdolabının arkasında kaybolan bozulmuş veya süresi dolmuş yiyecekleri çöpe atıyoruz. Süresi dolmak üzere olan yiyecekler için bir sepet yapın ve buzdolabında görebileceğiniz bir yere koyun. Böylece hiçbir ürün israf edilmeden öncelikli tüketilebilir olarak işaretlenebilir.
MUHTEŞEM KEK DİLİMİ
Mükemmel bir dilim kek kesmek için bıçağı sıcak su altında tutun. Artık pastaya yapışmayacak ve böylece doğum günlerinin, çay saatlerinin muhteşem dilimlerini servis edebileceksiniz.
KRİSTAL BERRAKLIĞINDA BUZ KÜPLERİ
Bulanık buz küpleri istemiyorsanız, suyu dondurmadan önce kaynatın. Böylece oldukça berrak buz küpleri servis edebilirsiniz.
DAHA FAZLA MEYVE SUYU
Masanın üzerine hafifçe bastırarak limonu yuvarlarsanız, çok daha fazla meyve suyu elde edersiniz. Bu sayede lezzetli salata sosları hazırlayabilir, keklerinize muhteşem kokusuyla aroma verebilirsiniz.
MUZU SOYMADAN DİLİMLEYİN
Soymadan önce muzları dilimlemek, bir sihirbazlık numarası gelebilir ama aslında oldukça kolay. Muzun içine bir iğne sokun ve içeriye doğru sola ve sağa çevirin. İğneyi çıkarın ve tekrarlayın. Çevrenizdekiler muzu soyduğunda, zaten dilimlenmiş olduğunu görünce oldukça şaşıracaklar.
SANİYELER İÇİNDE DOMATESİ SOYUN
Domatesin dibinde X şeklinde bir kesik atın ve 10 saniye kaynar suya batırın. Sonra yeterince soğuduğunda çıkarın ve soyun