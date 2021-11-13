En sevilen kış tatlıları!

Kış ayrı güzel yaz ayrı güzel memleketimizde. Kışın mevsim meyvelerinin başında ayva, balkabağı, havuç, elma gelir. Hadi hep beraber bu ürünlerde şöyle lezzetli ve içimizi ısıtacak tatlılar yapalım. Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:04

AYVA TATLISI MALZEMELER 3 adet ayva

1 adet çubuk tarçın

10 adet tane karanfil

100 gr su

270 gr toz şeker Ayvaların kararmaması için; 1 adet limon

1 litre su YAPILIŞI Derin bir tencereye suyu ve limonu koyun. Ayvaları soyup 2 ye bölün çekirdeklerini çıkartın. Çekirdekleri sakın atmayın kullanacağız. Soyduğunuz ayvaları hazırladığımız suda bekletin ki kararma yapmasın. Ayvaların iç kısımları yukarı gelecek şekilde tencereye dizin ve ayırdığımız çekirdekleri içlerine bırakın. Her birine karanfilleri dağıtın ve toz şekeri her birine denk gelecek şekilde paylaştırın. Suyu ekleyin ve kapağı kapalı kısık ateşte pişirin. Ayvalar rengini alınca ve yumuşayınca ocağın altını kapatın. Ayvaları soğutun bu yaklaşık 4 5 saat sürebilir. Kaymak ile birlikte servis edebilirsiniz.

BALKABAĞI MALZEMELER 2 kg balkabağı

550 gr toz şeker bu şeker oranı aslında kabağınızın durumuna göre değişebilir. YAPILIŞI Kabağınızı soyun ince dilimler halinde kesiniz. Büyük ve yayvan bir tencereye aralarına şeker serperek yerleştiriniz. Ben genelde geceden bu işlemi yapıyorum sabaha pişiriyorum. Kabak su salacağı içim pişmesi daha iyi olacaktır. Bu yüzden de ekstra su koymanıza hiç gerek yok. Kısık ateşte kabaklarınız yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra ister tahinle ister ceviz ile servis yapabilirsiniz. HAVUÇ TOPLARI MALZEMELER 1 kg rendelenmiş havuç

20 gr tereyağı

40 gr şeker

Yarım paket pötibör bisküvi

50 gr ceviz

5 gr toz tarçın

Hindistan cevizi tozu YAPILIŞI Rendelenmiş havuçları tavada soteleyelim. Tereyağı ve şekeri ilave ederek yaklaşık 15 dk pişirelim. Havuçlar suyunu çekmeli mutlaka. Bisküvinizi toz haline getirin ve ekleyin. Tarçın ve cevizi de ilave ederek 3 dk daha karıştırın ve ocaktan alın. Soğutun ve porsiyonlara ayırın. Yuvarladığınız havuçları Hindistan cevizine batırarak her tarafın kaplanmasını sağlayın. Hemen servis yapabileceğiniz bir ürün afiyetle yiyin.