Enfes menemen tarifi! Lezzetine doyum olmayacak…

Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet yeşil biber
3 adet domates
3 adet yumurta
Tuz ve karabiber (isteğe göre)
Pul biber (isteğe göre)
Yapılışı:
- Yeşil biberleri ince ince doğrayın.
- Domatesleri kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.
- Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından doğradığınız biberleri ekleyip 2-3 dakika kadar soteleyin.
- Biberler yumuşadıktan sonra doğradığınız domatesleri ekleyin. Karıştırın ve domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin (yaklaşık 5-6 dakika).
- Son olarak, yumurtaları tek tek tavaya kırın ve karıştırmadan pişirin. Yumurtaların beyazları pişene kadar bekleyin. İsterseniz yumurtaları karıştırarak da pişirebilirsiniz.
- Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırarak bir iki dakika daha pişirin.