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Enfes menemen tarifi! Lezzetine doyum olmayacak…

Menemen, kahvaltı sofralarının gözdesi ve çoğumuz için olmazsa olmazlardan. Her sabah pratik bir şekilde hızlıca hazırlayabileceğiniz menemen ile sofralarınız ve ağzınız şenlenecek…

Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:20
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ENFES MENEMEN TARİFİ! LEZZETİNE DOYUM OLMAYACAK…

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yeşil biber

3 adet domates

3 adet yumurta

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Pul biber (isteğe göre)

Yapılışı:

  1. Yeşil biberleri ince ince doğrayın.
  2. Domatesleri kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.
  3. Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından doğradığınız biberleri ekleyip 2-3 dakika kadar soteleyin.
  4. Biberler yumuşadıktan sonra doğradığınız domatesleri ekleyin. Karıştırın ve domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin (yaklaşık 5-6 dakika).
  5. Son olarak, yumurtaları tek tek tavaya kırın ve karıştırmadan pişirin. Yumurtaların beyazları pişene kadar bekleyin. İsterseniz yumurtaları karıştırarak da pişirebilirsiniz.
  6. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırarak bir iki dakika daha pişirin.

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