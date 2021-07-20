Et nasıl saklanır sorusunun cevabını veriyoruz! Aylarca saklayabileceksiniz

Eti iyi saklayamamak, çeşitli bakterilerin üremesine ortam hazırlayarak oldukça büyük sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Üstelik kısa sürede bozulmaya müsait olan bu besin, muhafazası konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor. Bu nedenle dondurma işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç detay bulunuyor. İşte eti dondurmanın en iyi püf noktaları..

Etin dış ortamda uzun süre beklemesin müsade etmeyin veya beklediğini düşündüğünüz etleri dondurucuya almayın.

Eti dondurucuya almadan önce, eğer yeni kesilmişse 4 saat kadar dinlendirin.

Etleri tek kullanımlık olacak şekilde bölerek buzdolabı poşetlerine paylaştırarak dondurucuya atmak, sonrasında kullanmak için daha pratik bir yöntem olacaktır.

Hangi eti ne zaman dondurucuya koyduğunuzu bilmek oldukça önemli. Bu nedenle dondurucuya koyduğunuz etin buzdolabı poşeti üzerine tarih atabilirsiniz.

Hangi eti ne kadar süre dondurabileceğinizi bilmek de önemli. Etin muhafaza ömrü, parça büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Küçük parça etler büyük parça etlere göre daha kısa süre muhafaza edilir. Örneğin; parça etler, kıymaya göre daha uzun süre dondurucuda bekletilebilir.

Parça etler 12 aya, kıyma 4 aya, sucuk ve sosis 2 aya kadar muhafaza edilebilir.

Eti çözdürmek istediğinizda direkt oda sıcaklığında bir ortama çıkarmak doğru bir adım değildir. Etin çözünmesi için öncelikle buzdolabının alt raflarındaki soğutucu bölümüne almanız gerekiyor. Böylece hızlı bir bakteri üreme tehlikesi ile karşılaşmazsınız.

Çözülen etleri tekrar dondurucuya koymamamlısınız. Çözdürdüğünüz eti tüketmediğiniz için tekrar buzluğa koymak, bakteri üremesinde büyük bir sorun ortaya çıkararak zehirlenmelere giden şiddetli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Eti dondurucuda muhafaza etmek için dondurucular için özel üretilmiş buzdolabı poşetleri, kaplar ve streç filmleri tercih etmeniz gerekir.

Köfte gibi parça etlerin birbirine yapışmaması için araya yağlı kağıt yerleştirerek dondurucuda bekletebilirsiniz.