Falafel nerenin yemeği? Falafel hangi yöreye ait bir yemektir?

Nohuttan yapılan ve zengin bir iç malzemesi olan felafel özellikle Arap coğrafyasında sıkça tüketilen bir yemektir. Türkiye'de de sınır illerinde yapımı gerçekleştirilen felafel sevilen tatlar arasında yerini almıştır.

FALAFEL NERENİN YEMEĞİ?

Felafel, Arap mutfağına ait Ortadoğu'ya mal olmuş Filistin topraklarından çıkan bir yemek türüdür. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin farklı baharatlarla harmanlanıp yağda kızartılmasıyla elde edilen bir yemektir. Genel olarak ara sıcaklarda tercih edilen yemek Türkiye'de Doğu bölgelerinde de bilinen bir yemektir.

FALAFEL HANGİ YÖREYE AİT?

Ortadoğu yemeği olarak bilinen felafel genel olarak Arap mutfağının sıklıkla yaptığı bir yemek türüdür. Filistin topraklarından yayıldığı bilinen felafel farklı ülkelerde de sıklıkla yapılan ve çok da sevilen bir yemektir.